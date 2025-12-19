雨・雪・泥水も怖くない！視界不良を解消する超撥水・超低反射フィルム『g.moth(R)サポートパック』を販売開始。【NETIS登録番号：HK-250003-A】

株式会社 仙台銘板

株式会社仙台銘板（本社：宮城県仙台市、代表取締役：鹿又 浩行）は、ジオマテック株式会社（本社：神奈川県横浜市）の協力のもと、次世代モスアイ構造フィルム「g.moth(R)」を活用した『g.moth(R) サポートパック』の販売を2025年11月20日より開始しました。

本製品は、ガラスなどの透明面に貼るだけで反射・映り込みを抑えつつ高い透明度を維持し、さらに強力な撥水性によって雨・雪・泥水の付着を低減します。車両や建設機械の視界確保に寄与し、現場の安全性向上に貢献します。

製品導入の背景

近年、気候変動の影響により、局地的な豪雨や降雪、突発的な天候変化が全国各地で頻発しています。これに伴い、建設現場では予測困難な悪天候下での作業が増え、従来以上に安全性の確保が求められるようになっています。

特に、雨や雪による車両のガラス面への水滴、汚れ、夜間の光の映り込みなどが視界を妨げ、事故や作業効率の低下といったリスクを高めます。

私たちは、こうした環境変化に対応し、現場の安全性を確保するために、次世代モスアイ構造フィルム「g.moth(R)」をより手軽にご利用いただける『g.moth(R) サポートパック』の製作・販売に着手しました。

製品の特長

『g.moth(R)サポートパック』は、ジオマテック社が開発した次世代モスアイ構造フィルムを採用しています。

ナノサイズの微細突起により、超低反射・超高透過・超撥水性能を兼ね備え、昼夜を問わずクリアな視界を確保し、雨・雪・泥水の付着を強力に防ぎます。

本製品は、200×295mmサイズのフィルムを4枚セットにしたパック仕様で、必要なサイズにカットしてすぐに使用できるため、貼り付け作業の負担を軽減し、作業効率を大幅に向上させます。

資料ダウンロード

g.moth(R)紹介動画

https://prtimes.jp/a/?f=d106510-10-79391fe1323f0dade6c375c9ab474bed.pdf[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fF5cSvJ1Ylg ]メーカー：「ジオマテック株式会社」

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー9F

TEL：045-222-5720（代表）

FAX：045-222-5735（代表）

https://www.geomatec.co.jp

会社概要

会社名 ：株式会社 仙台銘板（カブシキガイシャ センダイメイバン）

代表者 ：代表取締役 鹿又 浩行（カノマタ ヒロユキ）

本社住所 ：宮城県仙台市青葉区中央三丁目8番33号 T-PLUS仙台8階

設立 ：昭和44年6月13日

資本金 ：4億4千万円

売上高 ：400億円（2025年3月期）

社員数 ：915名（2025年6月1日現在）

営業種目 ：安全保安用品の販売及びレンタル、建築・土木資材・各種景観材販売

株式会社 仙台銘板 ホームページ

https://www.s-meiban.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 仙台銘板 営業企画部 営業企画課

宮城県仙台市青葉区中央三丁目8番33号 T-PLUS仙台8階

eigyo-kikaku@s-meiban.com