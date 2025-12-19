２０２６年２月１日（日）「京成グループＢＭＫ千葉中央ファミリーフェスタ」開催！

京成電鉄株式会社

京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：天野 貴夫）をはじめとする京成グループでは、２０２６年２月１日（日）に京成ホテルミラマーレ（千葉県千葉市中央区）において、「京成グループＢＭＫ千葉中央ファミリーフェスタ」を開催します。

イベントは、同ホテル６階「ローズルーム」内にて開催し、お子様に大人気のミニスカイライナー乗車会や京成グループ各社それぞれの特徴を活かしたゲームブース等を展開するほか、千葉中央エリアの京成グループ施設を廻るスタンプラリーガラポン抽選会を開催します。開催にあたっては、入場時間を区切っての事前応募による３部制とし、合計１，０００名様をご招待いたします。

また、同日、事前応募不要でご参加いただける「京成グループグッズ販売会」を同会場前通路で行います。

京成グループでは、これからも地域の賑わいを創出し、沿線活性化に貢献すべく、様々なイベントを企画してまいります。

本件の概要は、次の通りです。

「京成グループＢＭＫ千葉中央ファミリーフェスタ」「京成グループグッズ販売会」について

●京成グループＢＭＫ千葉中央ファミリーフェスタ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164008/table/24_1_58d4760de54aee27cd0865407b2f1aac.jpg?v=202512190522 ]京成グループBMK公式LINEお友達登録用二次元バーコード

●京成グループグッズ販売会[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164008/table/24_2_bdc6726ae1f65d2a31202447a9013215.jpg?v=202512190522 ]

●本イベントに関するお客様のお問い合わせ先

京成お客様ダイヤル ０５７０-０８１-１６０（ナビダイヤル）

音声ガイダンスに従い【４番】を選択してください。

≪受付時間 ９時３０分～１７時４８分≫ ※年末年始・土・日・祝祭日を除く