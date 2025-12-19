2025年のクリスマスは「giftee(R)」の「gifteeほしいものリスト」でプレゼント交換を楽しもう！
eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、eギフト販売WEB/アプリサービス「giftee(R)」にて、ホリデーシーズンに向けたクリスマス企画を開始しております。2025年のクリスマス企画は、「giftee(R)」の運営チームが厳選したクリスマス限定ギフトや予算別のギフトをご紹介する特集ページの公開にくわえ、12月1日(月)から、例年ご好評をいただいている「giftee Box for クリスマス」を販売開始しているほか、抽選でクリスマスプレゼントが当たる「gifteeほしいものリストキャンペーン」など、クリスマスを盛り上げる企画を多数実施中です。今年のクリスマスは、「giftee(R)」で大切な人にギフトを贈ってみませんか？
(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です
■ クリスマス期間中「giftee(R)」でのeギフト利用動向
クリスマス期間におけるギフト流通額およびギフト利用ユーザー数 ともに5年連続で伸長
2020年から2024年の過去5年間のクリスマス期間(12/23～25)における「giftee(R)」でのギフト流通額および購入ユーザー数は、ギフト流通額が約+82%、eギフトを購入したユーザー数が約＋25%といずれも大きく伸長しており、継続して右肩上がりに推移していることがわかりました。日常のちょっとしたお礼や差し入れといったカジュアルなギフトシーンはもちろん、クリスマスやバレンタインデー、記念日などの特別な日にギフトを贈るシーンでも多くご利用いただいています。
例年クリスマスのギフトシーンでは、クリスマス限定ラッピングのアイテムや冷えた身体を芯から温めてくれるホットドリンク、入浴剤など冬ならではのアイテムが人気で、多くの方が贈られています。クリスマスイヴ、クリスマス当日にギフトを贈りたいけれど、今年は平日なので手渡しが難しいという方も多いのでは？そのような時にも、「giftee(R)」を利用してオンラインで気軽にキモチを届けることができます。ぜひお相手のよろこぶ顔を想像しながら、クリスマスギフト選びを楽しんでみてくださいね。
■【クリスマスギフト特集】「giftee(R)」が提案する、3つの喜ばれるギフトトレンドを解説
今年も心躍るクリスマスの季節がやってきます。一年に一度の特別な日だからこそ、お相手が心から喜んでくれるギフトを選びたいですよね。特集ページでは、毎年多くの方に贈られている定番から意外性のあるギフトまで、予算別・カテゴリ別におすすめのクリスマスプレゼントをご紹介しています。中でも「gifteeが提案する、3つの喜ばれるギフトトレンド」では、例年、「giftee(R)」で人気を集めるクリスマスギフトの傾向を3つご紹介しています。この時期だけのクリスマス限定ギフトも続々追加しています。ご自身へのご褒美としてもぜひチェックしてみてください。
特集ページ：https://giftee.com/announcements/512
▼特集ページでご紹介しているギフトの例
クリスマス限定ギフト
この時期にしか手に入らない特別感が最大の魅力。中でもクリスマス限定スイーツはパッケージにも華やかさがあり、毎年定番の人気ギフトです。
DALLOYAU(ダロワイヨ)
【クリスマス限定】ノエル ニャカロン詰め合わせ
\2,196（5個入）/\3,276（6個入）
(https://giftee.com/items/6384)
販売期間：2025年12月26日12時00分まで
HINEMOS
【限定】REIJI for Christmas 2025
\5,290
(https://giftee.com/items/6445)
販売期間：2025年12月26日12時00分まで
冬を楽しむ実用的なあったかギフト
寒さが本格化するクリスマスシーズン。冷えた身体を芯から温めてくれるホットドリンクや入浴剤は、ご友人や同僚の方へのプチギフトにぴったり。
Ocean-teabag
【限定】陸のティーバッグ クリスマスオーナメントフルーツティー＆コースター/ポスト投函
\1,985
(https://giftee.com/items/6409)
販売期間：2025年12月26日12時00分まで
Chapon
【限定】天使の湯浴み クリスマスセット
\3,910（2本セット）/\5,910（4本セット）
(https://giftee.com/items/6399)
販売期間：2025年12月26日12時00分まで
アップ・スウェル
【クリスマス限定】サモエドグローブホルダー＆はちみつ紅茶２Pセット
\3,300
（https://giftee.com/items/6420）
販売期間：2025年12月26日12時00分まで
特別なひと時を贈る体験ギフト
モノではなく、2人で過ごす時間や新しい体験を贈ることのできるギフト。有名ホテル・レストランのディナーチケット、リラクゼーション（マッサージ）、アウトドア体験といった「コト」のギフトは、記憶に残るギフトを贈りたいクリスマスに特におすすめです。
元祖もんじゃ屋形船 江戸前汽船
【国産牛ステーキ付き】屋形船クルーズペアチケット
\23,800
(https://giftee.com/items/6347)
Kuu
ヘッドスパ90分
\14,000(宝塚店)/\22,500(大阪梅田店・心斎橋店)/\24,750(表参道店)
(https://giftee.com/items/1697)
■ クリスマスをもっと楽しもう！「giftee Box for クリスマス」
「giftee Boxシリーズ」は、「giftee(R)」で取り扱う多彩なギフトの中から、受け取った方が好きなギフトを選んで交換することができるオリジナルのギフトボックスシリーズです。相手の好みやテーマに沿ったギフトを揃えた「コンセプトBox」と、季節やイベントごとに合わせた「シーズナルBox」を展開しています。受け取ったギフトポイントの範囲内で、1つの商品または複数の商品を組み合わせて交換することができ、自由にギフトを選んで受け取っていただけます。
12月1日(月)より、クリスマスシーズンにより気軽にeギフトをお贈りいただけるよう開発した「giftee Box for クリスマス」の販売を開始しました。本Boxは、クリスマスに食べたいグルメやスイーツから、華やかなジュエリー・コスメ、時計などのファッションアイテム、お子様のおもちゃまで、最大約500種類のギフトの中から、お相手が受け取ったギフトポイントとお好きな商品を選んで交換することができるeギフトです。
【「giftee Box for クリスマス」商品概要】
販売期間：2025年12月１日(月)11:00AM～12月26日(金)正午まで
券種：「giftee Box for クリスマス」500/1,000/2,000/3,000/5,000/10,000ポイント
※販売ポイント数は変更になる場合がございます
「giftee Box for クリスマス」販売ページ：https://giftee.com/items/3095
■ クリスマスプレゼントが当たる！gifteeほしいものリストキャンペーン
「giftee(R)」では12月25日(木)まで、合計100名様にプレゼントが当たる2本立てのキャンペーンを開催中です。
「ほしいものリストを公開する」「誰かのほしいものリストに贈る」のいずれかで参加が可能です。この機会にぜひ、スムーズにキモチを贈り合える「ほしいものリスト」を使ってみてくださいね。
キャンペーンページURL：https://giftee.com/announcements/656
【キャンペーン１.】ほしいものリストを公開でプレゼントが当たる
クリスマスへ向けてほしいものリストを作成・公開し、Xに指定のハッシュタグを添えて投稿した方のうち抽選で50名様に、「giftee Box for クリスマス」500ポイントをプレゼントします。
参加方法：
１.ほしいものリストを作成・公開
２.ほしいものリストにギフトを1つ以上登録
３.Xに「ほしいものリストのURL」とハッシュタグ「#クリスマスにgifteeでほしいもの」を記載して投稿
４.キャンペーン参加完了！クリスマスのサプライズギフトをお待ちください
対象期間：2025年12月1日(月) 10時～2025年12月25日(木) 23時59分
特典内容：「giftee Box for クリスマス」500ポイント
当選人数：抽選で50名様
特典配布日程：2025年12月26日(金)予定
配布方法：公開いただいたほしいものリストを経由して特典をお贈りいたします。当選の場合はメールにて通知いたしますので、ご確認ください。
※ほしいものリストの作成はgifteeの会員登録（無料）が必要です。ほしいものリストの作り方：https://guide.giftee.com/faq/277/
※都合により配布日を変更する場合がございます。
※ほしいものリストを非公開に変更すると、特典の付与ができません。キャンペーン参加の意思がある場合は、ほしいものリストを公開状態にしていただけますようお願いいたします。
【キャンペーン２.】ほしいものリスト経由で贈るとプレゼントが当たる
対象期間中、ほしいものリスト経由で誰かにギフトを贈った方のうち抽選で50名様に、「giftee Box for クリスマス」500ポイントをプレゼントします。
参加方法：
１.SNSのプロフィールやリンク集などで公開されているほしいものリストにアクセス
２.リストの中からギフトを選んで贈る
３.キャンペーン参加完了！後日、当選者の方に特典ギフトを付与いたします
対象期間：2025年12月1日(月) 10時～2025年12月25日(木) 23時59分
特典内容：「giftee Box for クリスマス」500ポイント
当選人数：抽選で50名様
特典配布日程：2026年1月5日(月)～1月9日(金)のいずれかの営業日を予定
配布方法：ご登録のアカウントに特典ギフトを付与いたします。当選の場合はメールにて通知いたしますので、ご確認ください。
※都合により配布日を変更する場合がございます。
ギフトチケットの交換方法について
eギフトを購入された方は、ご家族やご友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。
▼３つの交換方法
■ 株式会社ギフティについて
社名：株式会社ギフティ
所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階
設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)
資本金：3,285百万円(2025年9月末時点)
代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉
事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)
１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営
２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開
３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開
４. 自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開
URL：
株式会社ギフティ https://giftee.co.jp
giftee(R) https://giftee.com
giftee for Business https://giftee.biz/
e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform