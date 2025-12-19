県初の大規模移住イベント「かながわ移住フェア2026」＆移住コンシェルジュ合同イベントを開催！

神奈川県

県では、移住促進に力を入れており、このたび、県として初めての大規模移住イベント「かながわ移住フェア2026」を令和８年１月３１日（土曜日）に東京都内で開催します。また、それに先立ち、県が設置する２つのエリアの移住コンシェルジュのオンライン合同イベントを令和８年１月２１日(水曜日)に開催します。リアルで直接市町村の職員に相談するもよし、まずはオンラインで話を聞くもよし。神奈川を知れる絶好の機会ですので、ぜひご参加ください。

１ 「かながわ移住フェア2026～あれ？神奈川に移住イイじゃん～」について

『神奈川は都心から「近い」から面白い！』をコンセプトに、神奈川の良さに気づいてもらうきっかけとなる移住イベントです。県内22市町村が出展するほか、豪華ゲストによるセミナーやワークショップまで、どなたでも大満足していただける内容をご用意しています。

（1）イベント名

かながわ移住フェア2026～あれ？神奈川に移住イイじゃん～

（2）日時

令和８年１月31日（土曜日）11時から16時まで

（3）場所

東京交通会館12階カトレアサロンA（東京都千代田区有楽町2-10-1）

（4）参加費

無料（事前に来場登録をすると、スムーズに入場できます。詳細は次のＵＲＬをご覧ください。）

「かながわ移住フェア2026」特設ページ :https://www.furusato-web.jp/event-info/p248755/

（5）内容

市町村職員による移住相談ブース、住まいや農業に関する相談ブース、豪華ゲストによるセミナーコーナー、地域の素材に触れるワークショップコーナー、キッズコーナー（お子様を預けてゆっくりイベント参加できます。）など

２ 「三浦半島vs西湘足柄 神奈川東西移住決定戦」について

県が設置する「三浦半島移住コンシェルジュ」と「西湘足柄移住コンシェルジュ」（注釈）が合同で、オンラインでのトークイベント及び個別相談会を実施します。三浦半島エリアと西湘足柄エリア（以下「両エリア」という。）の魅力をリアルに知ることができ、個別相談会ではそれぞれの移住コンシェルジュに相談できるなど、１つのイベントで盛り沢山な内容です。

（1）イベント名

三浦半島vs西湘足柄 神奈川東西移住決定戦

（2）日時

令和８年１月21日（水曜日）19時から20時まで [トークイベント]、20時から [個別相談会]

（3）場所

Ｚｏｏｍによるオンライン開催（参加費無料）

（4）参加方法

トークイベント、個別相談会ともに事前申込が必要です。詳細は次のＵＲＬをご覧ください。

「神奈川東西移住決定戦」特設ページ :https://smout.jp/plans/26257

（5）内容

【トークイベント】（定員：100名）

各地域で活躍する方たちが、バトル形式でプレゼンテーションを行います。参加者からのリアクションで勝敗を決めながら、両エリアの個性を浮き彫りにし、最適な移住先を見つけるきっかけを提供します。

第１回戦：「自然を遊びこなすなら？」

ジョンさん(横須賀市・「かねよ食堂」経営) × 済田篤さん（箱根町・「ノサウナ」経営）

第２回戦：「食と暮らしにこだわるなら？」

前田有紀さん（鎌倉市・フローリスト） × 秦美咲さん（小田原市・雑貨店「sent.」経営）

第３回戦：「人とコミュニティを楽しむなら？」

三浦半島移住コンシェルジュ × 西湘足柄移住コンシェルジュ

【個別相談会】（定員：各コンシェルジュにつき4組）

個別に申込をした方を対象に、トークイベント終了後、移住に関することや地域の疑問など、両エリアの移住コンシェルジュになんでも相談ができます。

３ 取材について

【１ 「かながわ移住フェア2026～あれ？神奈川に移住イイじゃん～」について】

取材を希望する場合は、イベント前日の１月30日(金曜日)12時までに「かながわ移住フェア2026運営事務局」（電話03-6273-4415）までご連絡ください。

【2 「三浦半島vs西湘足柄 神奈川東西移住決定戦」について】

トークイベントの取材を希望する場合は、イベント前日の１月20日（火曜日）15時までに問合せ先までご連絡ください。なお、個別相談会については、相談者のプライバシー保護のため、取材不可となります。

（注記）「三浦半島移住コンシェルジュ」、「西湘足柄移住コンシェルジュ」について

三浦半島エリア（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町の４市１町からなるエリア）及び西湘足柄エリア（小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町及び湯河原町の２市８町からなるエリア）への移住に興味・関心のある方に対して、地域の事情に精通した事業者が各エリアのコンシェルジュとして、移住相談や現地案内などを行っています。

三浦半島移住コンシェルジュ特設ページ :https://lab.smout.jp/special/miurahanto-ijyu2025（受託事業者：株式会社カヤック）

西湘足柄移住コンシェルジュ特設ページ :https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/seishoashigara-ijyu/index.html（受託事業者：合同会社hibhi.（ヒビ））

問合せ先

神奈川県政策局自治振興部

地域活性化担当課長 吉田 電話045-210-3251

地域政策課地域活性化グループ 山中 電話045-210-3260