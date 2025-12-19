E1A 新東名　NEOPASA駿河湾沼津(上り）で九州物産展を開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 駿河支店 (静岡県沼津市、支店長・望月(もちづき) 邦裕(くにひろ))と株式会社村の駅(静岡県三島市、代表取締役・瀬上(せのうえ) 恭寛(やすひろ))は、E1A 新東名高速道路(新東名） NEOPASA(ネオパーサ)駿河湾沼津(するがわんぬまづ) (上り、静岡県沼津市）にて、年末年始をより楽しんでいただけるイベントとして、「九州物産展」を2025年12月20日（土）から2026年1月12日（月・祝）の期間で開催します。

今回開催する九州物産展では、福岡県を代表する名産品でお土産の定番である“ふくや”の「ふくのや明太子」や「ふくやラスク めんたい味セット」、大分県銘菓として人気 ”菊家”の「ぷりんどら」、さらに宮崎県を代表する滋味豊かな郷土料理でさっぱりとした味わいが特徴の「みやざき冷や汁」など、九州を代表する味覚の数々を幅広く取り揃えます。

ふくのや明太子 100ｇ 無着色辛口ふくやラスク めんたい味セットぷりんどらみやざき冷や汁

また、九州物産展ブース内では、福岡名物の一つである“ふくみ屋”が、2025年12月26日（金）から2026年1月3日（土）の期間、店頭にてテイクアウト販売を行います。トロっと柔らかい角煮を、ふかふかの生地で包んだホッカホカの「角煮まん」は、寒い季節にもぴったりの一品です。

静岡県にいながら1,000キロ以上離れた九州の絶品が、楽しめる貴重な機会となっております。ぜひこの機会に「九州」をまるごと味わってください！

ふくみ屋 角煮まん

【販売場所】 E1A新東名 NEOPASA駿河湾沼津（上り）内 中央催事場

【販売期間】 2025年12月20日（土）～2026年1月12日（月・祝） 各日10時～17時

【ふくみ屋テイクアウト販売期間】2025年12月26日（金）～2026年1月3日（土） 各日10時～17時

