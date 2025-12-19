10年で売上高2倍。アネスト岩田の成長の要因をPIVOTで公開。
2025年12月19日（金）、アネスト岩田株式会社（本社：神奈川県横浜市）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」に、当社代表取締役 社長執行役員の三好栄祐が出演したことをお知らせします。
・概要
本動画では、「１.生活を支える基盤技術」と「２.活路は海外とM&A」という2つのテーマから、当社が直近10年間で売上高を2倍にした要因を深掘りしています。ぜひご視聴ください。
＜番組詳細＞
YouTubeチャンネル：PIVOT 公式チャンネル
番組名 ：100年続く老舗企業 海外市場を制したM&A戦略
公開日 ：2025年12月19日（金）
視聴URL ：https://www.youtube.com/watch?v=bNJJ7V3jHS4
＜出演者情報＞
アネスト岩田株式会社 代表取締役 社長執行役員 三好栄祐
アネスト岩田株式会社
所在地： 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地
代表者： 三好 栄祐（みよし えいすけ）
創業： 1926年5月1日
資本金： 33億5,435万円
上場証券取引所：東京証券取引所 プライム市場
主な事業内容： 塗装機器・設備並びに液圧機器・設備、空気圧縮機（エアーコンプレッサ）、真空機器、の製造・販売
URL： https://www.anestiwata-corp.com/jp
アネスト岩田は、塗装機器・設備並びに液圧機器・設備、各種空気圧縮機（コンプレッサ)、真空機器、を製造・販売しています。創業から95年以上の歴史があり、海外20カ国以上に拠点を配置しグローバルに展開しています。アネスト岩田は「開発型企業」として、世の中の流れをいち早くキャッチし、常に新しい製品開発に取り組んでいます。国内外で1,200件を超える特許出願数を持ち、身の回りの多くの製品はアネスト岩田の製品を使って作られています。