民間企業や金融機関の方、経営的視点で公共施設に御意見をください。

静岡県

自治体の財政が厳しさを増す中、静岡県・県内市町とも、民間の資金・ノウハウを事業に生かす官民連携手法（PPP/PFI）の積極的な導入を目指しています。

しかし、官民双方における知識・ノウハウの不足などから、実績のある自治体、地域は限られているのが現状です。

このため、県・企業・金融機関が集まり、意見交換する「場」として、令和７年度第２回静岡県官民連携実践塾を開催します。

官民双方にメリットがある事業を創出するため、民間企業や金融機関の御参加をお待ちしています。

令和７年度第２回静岡県官民連携実践塾の概要

■日時 令和８年１月26日（月） 13時00分～16時00分

■場所 ふじさんめっせ会議室兼小展示場（富士市柳島１８９-８）

■開催内容 事業説明と官民対話（対面）

■参加者（想定） 事業に興味のある民間企業、金融機関

■主催：静岡県

■共催：(株)静岡銀行 (株)日本政策投資銀行 富士信用金庫 富士市 沼津市 三島市

■後援：内閣府

事業説明

資料データの送付またはYouTubeにて事業説明動画を配信します。

申込み後、県から資料データまたは視聴用URLをお送りします。

官民対話

１月26日にふじさんめっせ会議室兼小展示場において、対面による官民対話を実施します。

参加者と説明者による１対１で対話を行い、複数回（１回25分）に分かれて実施します。

官民対話案件

吉原東中学校跡地の利活用について

広見荘跡地の利活用について

中伊豆小学校跡地活用事業

天城会館活用事業

旧下田グランドホテル跡地活用事業

官民連携による熱海港旅客待合所の整備について

県営スポーツ施設におけるネーミングライツの導入可能性調査について

参加申込み

参加申込みフォームに入力（先着順）

https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=18839

静岡県官民連携実践塾について

公共施設の整備や運営に、民間視点のアイデアやノウハウを幅広く取り入れるための意見交換の「場」として、令和２年度から始めた取組みです。

（県ホームページ）

https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/nyusatsukobai/1040989/kanminrenkei/1011975.html

