東京・池袋　都心の大人のスパ施設「タイムズ スパ・レスタ」2025年-2026年 年末年始限定イベントを開催

タイムズサービス株式会社（本社:東京都品川区、社長:川上紀文）が運営する「タイムズ スパ・レスタ」（東京都豊島区東池袋、以下「レスタ」）は、12月27日（土）から1月4日（日）までの年末年始期間において、限定サウナイベントの開催やリラクセーション施設・ボディケア忘我をはじめとするボディケアやトリートメントをお得にご利用いただける年末年始クーポンの配布、入館券やオリジナルグッズを詰め合わせた福袋の販売など、年末年始限定の各種イベントを実施いたします。

●年末「サウナ納め」イベント

「カウントダウンアウフグース」 開催日：2025年12月31日（水）

1年の最後を締めくくる大晦日のレスタ恒例イベントを今年も開催！

今年の疲れを吹き飛ばし、新たな気持ちで新年を迎えるため、レスタでサウナ納めをしてみてはいかがでしょうか。

※開催中はサウナルーム出入り自由。満席の場合は、サウナ外で一時的にお待ちいただく場合がございます。

・男性フィンランドサウナ プログラム

2025年の年末は氷をサウナストーンの上に置くことで溶ける氷の蒸気がゆっくりと広がり、リラックス効果を高める「キューゲル」で体の芯まであたたまった後、除夜の鐘と同じ「108回」で扇ぐアウフグースを実施します。熱波で2025年の疲れと煩悩を吹き飛ばし、新たな気持ちで新年を迎えることができます。

開催日時：2025年12月31日（水）23：45～

開催場所：男性フィンランドサウナ内

・女性フィンランドサウナ プログラム

白樺の枝葉を束ねたヴィヒタから抽出したアロマ水を使用した、まるで本場フィンランドに来たかのような感覚になれる本格アウフグースを開催。ヴィヒタならではのさわやかな香りに包まれて、心も身体もあたたまります。

年越しはご参加の皆様と一緒にカウントダウン。新年と同時に水風呂に浸かることで2026年最速のととのい体験ができます。

開催日時：2025年12月31日（水）24：00～

開催場所：女性フィンランドサウナ内

●年明け「サウナ始め」イベント

お正月限定「新春サウナイベント」 開催日：2026年1月1日（木）～1月4日（日）

新年の門出が良いスタートとなりますようにという願いを込めて長寿や縁起の良さを象徴する「松竹梅」のお茶（松葉茶、竹葉茶、梅昆布茶）を使うアウフグースなどのサウナイベントを開催します。新年らしい雰囲気をお楽しみいただけます。

・松（松葉茶）

さわやかな香りが特徴的な健康茶を使用します。サウナストーンに注いだときに発する「ハーブのように爽やかなで清々しい香り」を楽しめます。

・竹（竹葉茶）

真竹の笹を乾燥させたお茶で、飲料としては薄味で芳ばしい香りのするさわやかなお茶を使用。アウフグースでは、ほんのりと香ばしい笹の葉の香りが感じられます。

・梅（梅昆布茶）

乾燥させた粉末状の昆布と乾燥させた梅肉を配合して作ったお茶を使用します。お茶として飲む時とはまた違った昆布と梅の優雅な香りをぜひお楽しみください。

開催場所：男性フィンランドサウナ、女性フィンランドサウナ

※各日、開催時間はレスタWebをご確認ください

●タイムズクラブ会員限定「年末年始クーポン」

提供期間：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）

ボディケアやトリートメントがお得に利用できるWebクーポンを提供します。

CBDオイルや金箔オイルを使用するメニュー、4種類から選べるトリートメントメニューなどを利用できます。

＜クーボン一例＞

１. ボディケア忘我【CBDオイル使用！選べるボディケア100分パック】

内 容：

ボディケア/フットケア/アロマヘッドケア/ハンドケア/フェイスケアから1種15分以上、2種以上お選びいただけます。（フェイスケアのみ15分まで）

CBDオイルは、プロアスリートなども使用していて近年話題になっており、筋肉の緊張やコリの緩和などの効果が期待できます。

料 金：14,850円（税込）※22:00～は15,980円（税込）※通常15,450円（税込）相当

２. あかすり＆ボディスクラブShinbi【金箔オイル使用！あかすり/ボディスクラブ60分パック】

内 容：

あかすり/ボディスクラブ+ヘアシャンプー+ボディシャンプー・シーケルプパック30分+オイルトリートメント（全身）30分+重炭酸シャワー（金箔オイルは一部使用します）

料 金：12,750円（税込）※通常14,350円（税込）相当

★「年末年始クーポン」の詳細はこちら

http://www.timesspa-resta.jp/plan/coupon.html

●あかすり/ボディスクラブ営業時間延長

人気メニュー「あかすり/ボディスクラブ」をより多くのお客様にご利用いただけるよう、通常23:00までの営業時間を期間限定で延長いたします。

期 間：2025年12月27日（土）～12月30日（火）

営業時間：12:00～翌2:00（最終受付1:00）

●レスタ限定「福袋」販売

・入館券入りレスタオリジナル福袋

入館券やバスアメニティ、レスタオリジナルグッズなどがセットになったお得な福袋です。

販売期間：2026年1月1日（木）～ ※なくなり次第終了

販売場所：フロント

価 格：6,000円（税込）※通常価格10,000円相当の内容

・トリートメント福袋

The House of Aroma Bliss（ザ・ハウスオブアロマ ブリス）のトリートメントコースと人気のフェイスマスクをセットにした贅沢な福袋です。

販売期間：2025年12月27日（土）～ ※各5個、なくなり次第終了

販売場所：フロント

内 容：

１.フェイシャル福袋 リフトアップフェイシャル90分2回+マスク4枚

30,800円（税込） ※44,880円相当

２.ラジオ波福袋 ラジオ波60分コース3回+マスク2枚

29,700円（税込） ※59,640円相当

３.エンダ福袋 エンダモロジー 60分コース3回+マスク2枚

33,000円（税込） ※56,540円相当

●レストラン限定メニュー

レストラン「ザ・キッチン」では年末年始限定メニューを提供します。

・年末限定メニュー「年越しそば御膳」

1,950円（税込）

提供期間：2025年12月30日（火）、31日（水）

内 容：

そば（温または冷）と鎌倉丼（エビフライを卵とじした丼）

・お正月限定メニュー

提供期間：2026年1月1日（木）～1月3日（土）

１.「おせち小鉢４点セット」750円（税込）

内 容：

寿かまぼこ・伊達巻の小鉢、高野豆腐とニシン入り昆布巻の小鉢、わかさぎ甘露煮の京風なます和えの小鉢、栗きんとんと雪見うさぎ饅頭の小鉢



２.定食メニューの小鉢が「黒豆と栗きんとん」になります。

※表記の内容は予告なく変更する場合がございます。

※価格は全て税込表記

【タイムズ スパ・レスタについて】http://www.timesspa-resta.jp/

タイムズ スパ・レスタは、多彩なスパ・露天風呂やサウナをはじめ、レストラン、豊富なボディケア・トリートメントメニュー、リラックスラウンジなどが充実した「都心の大人のスパ施設」です。2023年２月リニューアルオープン。女性フィンランドサウナや炭酸泉を新設し、ワンランク上の寛ぎ空間になりました。