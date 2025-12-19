【ロッテアライリゾート】雪と静寂に包まれる、大人のための「ウェルネスリトリートプラン」新登場

株式会社LOTTE Hotel Arai

日本有数の大自然と広大な敷地を誇る新潟県妙高市のウェルネスマウンテンリゾート「ロッテアライリゾート」（運営：株式会社LOTTE Hotel Arai、所在地：新潟県妙高市、代表：福井 朋也）では、心と体をやさしく整える冬季限定の新プラン「ウェルネスリトリートプラン」を、2025年12月19日（金）より販売いたします。

本プランは、豊かな自然と上質な施設を活かし、日常から離れて自分自身と向き合う“マインドフルネス”をテーマにした特別パッケージです。雪景色に包まれたリゾートで、深い呼吸ととともに心を整え、静寂の中で本来の自分を取り戻すひとときをご提供いたします。

1泊2日のご宿泊に加え、”Green Spa”をコンセプトにした「SPA MANNA（スパ マナ）」でのシグネーチャートリートメント、温浴エリアでの美容・美肌効果に優れた弱アルカリ性天然温泉の内風呂でのリラックスタイム、そして妙高の澄んだ空気とともに味わう朝食を通して、“自分を取り戻す”ためのリトリート体験です。

雪に包まれた静寂の中で、呼吸を整え、五感を澄ます。自然のリズムに身をゆだねるように、心と体をやさしく解き放つひとときをお過ごしください。

※メインビジュアル（イメージ）■シグネチャートリートメント 90分

今回のプランでは、「SPA MANNA (スパ マナ)」で最もご好評いただいているスペシャルコースをご用意。30分間のセラピューティックボディで身体を整えた後、60分間のホホバオイルトリートメントで深いリラクゼーションへと導きます。

トリートメント後には、栽培方法に徹底的にこだわった国産の野菜や果物のみを使用した、100％ピュアストレートジュースの「Long-life Juice(ロングライフジュース)」をご用意しております。保存料や食品添加物は加えず、素材本来の美味しさと栄養をそのままお楽しみいただけます。併設のGreen Lounge(グリーンラウンジ)は、豊かなグリーンで囲まれた癒しの空間。心地よい自然の中で、心と身体の内側から満たされる、特別なひとときをお過ごしいただけます。

“Green Spa”をコンセプトに生まれ変わった「SPA MANNA（スパ マナ）」

※Long-life Juice(ロングライフジュース)※Green Lounge(グリーンラウンジ)

2025年秋にリニューアルした「SPA MANNA(スパ マナ」は、“Green Spa”をコンセプトとし、妙高の雄大な自然との調和をテーマにデザインされたウェルネス施設です。本施設は、癒しと美を追求したラグジュアリーな複合スパとして、天然温泉や露天水風呂、ドライ・ミストサウナ、屋内プールを完備し、心身を芯から解きほぐす、上質のリラクゼーション体験を提供します。特にドライサウナではロウリュウを導入し、リラックス効果や新陳代謝の促進、免疫力向上が期待できます。さらに、植物由来の素材や自然エネルギーを活かしたトリートメントにより、身体の巡りを整え、内側から健やかに美しさを引き出します。

宿泊のお客様はもちろん、日帰り利用でもご利用いただけます。妙高の自然に包まれた特別な空間で、心と体の両面から癒される充実した時間をお楽しみください。

※「SPA MANNA (スパ マナ)」

温浴エリアには、美容効果が期待できるやさしい肌あたりの弱アルカリ性天然温泉の内風呂をはじめ、本格的なドライサウナと心地よいミストサウナを完備。サウナで心身をリフレッシュした後は、しっとりと潤う温泉浴で、すべすべのお肌を実感いただけます。さらに、プライベート感あふれる露天水風呂では、雪景色や雄大な山々を眺めながら、贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

※露天水風呂※ロウリュウ

■光とともに目覚める心地良い朝時間※客室（イメージ）＊朝日を浴びながら心身を目覚めさせる(イメージ)

夜の静けさのあとに訪れる、やわらかな朝。窓から差し込む光に導かれるように目を覚ますその瞬間は、心と体がゆるやかにほどけていく、穏やかなひとときです。

妙高の湧水と地元の旬を味わう朝食は、ひと口ごとに“今”を感じさせてくれます。湯気の立つ炊き立てのご飯、香ばしい香り、やわらかな陽射し。そのひとつひとつが、心を穏やかに整えてくれます。

夜から朝へと続く自然のリズムに身を委ねることで、旅の余韻が静かに心に満ちていきます。

※朝食（イメージ）＜ウェルネスリトリートプラン 概要＞

・プラン名：ロッテアライリゾート「ウェルネスリトリートプラン」

・予約期間：2025年12月1９日（金）～2026年3月29日（日）

・販売期間：2025年12月1９日（金）～2026年3月31日（火）

・内容： クラブ棟客室での1泊2日宿泊

「SPA MANNA(スパ マナ)」シグネチャートリートメント90分

朝食付き

・特別特典：ご滞在中、大人１名様につき1泊あたり「SPA MANNA(スパ マナ)」の全施設を無料でご

利用いただけます（ドリンクコイン1枚付き）

エステ施術後、ナチュラルジュース１本をプレゼント

・料金： 1泊2日 \65,185～ （2名1室利用時／税・サービス料込）

・予約方法：ロッテアライリゾート公式サイトまたは下記URLにて販売中

https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja/offers/packages/251219/25_spamanna

ロッテアライリゾートについて

※ホテル画像 (イメージ)

新潟県妙高市に位置するロッテアライリゾートは 100 万坪という広大な敷地に全4棟257室のホテル客室を完備しております。敷地内には全14 コースあるスキー場を始め、スパ、プール、 レストラン、カフェ、ファンクションルーム、最長 1,501m のジップツアーやツリーアドベンチャーなど各種アクティビティを完備した、アジアでもトップクラスの規模を誇るレジャー施設です。冬は一面に広がる雪景⾊の中ウィンタースポーツを楽しみ、グリーンシーズンは新緑と澄んだ空気を感じながら山並みをご堪能いただけます。日常から離れゆったりとした時間をお過ごしください。

所在地：新潟県妙高市両善寺 1966

