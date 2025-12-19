大森台駅がバリアフリー化され利用しやすくなります

京成電鉄株式会社

京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：天野 貴夫）では、かねてより進めておりました大森台駅におけるバリアフリー化工事が完了し、２０２５年１２月２６日（金）１０時よりバリアフリートイレ・エレベーターおよび改札外スロープの供用を開始いたします。

改札内には、オストメイト対応の水栓装置やおむつ交換シートなどを備えたバリアフリートイレを新設し、上下ホームにはエレベーターを新しく整備いたします。また、千葉市施工により、改札外の道路と駅をつなぐスロープを同日供用開始いたします。

エレベーターとスロープを使用することで、段差が解消された「バリアフリールート」としてご利用いただけるようになります。

その他、今回の工事に併せ、既設のお客様トイレのリニューアル工事を実施するとともに、SDGｓの観点から、太陽光採光システム「ひまわり」を当社として初導入いたします。太陽光採光システム「ひまわり」は、自然光を効率的に建物内に取り込むことで、照明用電力の削減や環境負荷低減を実現する装置です。

京成電鉄では、お客様に駅を快適にご利用いただくために、これからもサービス向上に努めてまいります。

バリアフリートイレエレベーター

本件の概要は次の通りです。

大森台駅バリアフリー化工事完了について

１． 供用開始日（予定）

・２０２５年１２月２６日（金）１０時より

２． 工事内容

・バリアフリートイレおよび上下ホームエレベーターの設置

・改札外スロープの設置（千葉市施工）

・お客様用トイレのリニューアル

・太陽光採光システム「ひまわり」の設置

３． 場所

４． お客様用トイレおよび太陽光採光システム「ひまわり」の写真

お客様用トイレ太陽光採光システム「ひまわり」