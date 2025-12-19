「LIPSベストコスメ2025」にて『パーフェクトワンフォーカス』のクレンジングバームがW受賞、ランキング上位を独占！
新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）が展開する、20代～30代の毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』の「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム」が、美容プラットフォーム「LIPS」の「LIPSベストコスメ2025」にて、クレンジングバーム部門1位を受賞しました。
また、「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック」も同部門で2位を受賞し、ランキング上位を独占しました。
左）パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム 右）パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック 75g／税込 2,970円
【受賞内容】
●LIPSベストコスメ2025 クレンジングバーム部門1位
パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム
●LIPSベストコスメ2025 クレンジングバーム部門2位
パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック
【受賞商品について】
パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム
毛穴悩みに適したＷ洗顔不要のクレンジングバーム。毛穴の黒ずみ※1ケアをしながら28種の保湿成分で潤いを与え、しっかりメイクもスルッと落とします。肌の土台からケアし、毛穴スッキリ潤い肌へと導きます。
容量 ：75g
本品価格：2,970円（10％税込）
パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック
黒ずみ汚れ除去成分の炭※2や泥※3、金ビタミンC※4を配合。また、角栓の原因となる皮脂やケラチンにアプローチする角栓クリア成分※5も配合しています。黒ずみ※1毛穴にお悩みの方や、しっかりメイクをやさしく落としたい方、毛穴対策にこだわりたい方におすすめの商品です。
容量 ：75g
本品価格：2,970円（10％税込）
※1 汚れ ※2 吸着剤 ※3 泥炭（皮膚コンディショニング剤） ※4 アスコルビン酸、コロイド性金、グルタチオン（皮膚コンディショニング剤） ※5 ジカプリン酸ポリグリセリル-６、ジオレイン酸ポリグリセリル-１０（界面活性剤）
- パーフェクトワンフォーカスについて
『パーフェクトワンフォーカス』は、20代～30代の毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド
です。一人ひとり異なる肌質や体質を研究し、植物のチカラであなたらしい美しさを引き出します。
ベタつきやテカりやすくなった肌環境を整える「モイスチャーバランスライン」と、肌本来の潤い
バリア機能をサポートする「センシティブライン」を展開しています。
また、SNSで話題の「スムースクレンジングバーム ディープブラック」は、炭※1や泥※2などの
こだわりの成分が毛穴悩みにアプローチ。クレンジング後はクリアな肌へと導きます。
※1 吸着剤 ※2 泥炭(皮膚コンディショニング剤)
【会社概要】
会社名：新日本製薬 株式会社
所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7
代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋
設 立：1992年3月
事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売
U R L： https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/
【パーフェクトワンフォーカス公式SNSアカウント】
Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_focus/
X（Twitter）：https://twitter.com/perfectoneFOCUS
TikTok：https://www.tiktok.com/@perfectone_focus