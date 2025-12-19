「LIPSベストコスメ2025」にて『パーフェクトワンフォーカス』のクレンジングバームがW受賞、ランキング上位を独占！

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）が展開する、20代～30代の毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』の「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム」が、美容プラットフォーム「LIPS」の「LIPSベストコスメ2025」にて、クレンジングバーム部門1位を受賞しました。

また、「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック」も同部門で2位を受賞し、ランキング上位を独占しました。

左）パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム 右）パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック 75g／税込 2,970円

【受賞内容】

●LIPSベストコスメ2025 クレンジングバーム部門1位

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム

●LIPSベストコスメ2025 クレンジングバーム部門2位

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック

【受賞商品について】

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム

毛穴悩みに適したＷ洗顔不要のクレンジングバーム。毛穴の黒ずみ※1ケアをしながら28種の保湿成分で潤いを与え、しっかりメイクもスルッと落とします。肌の土台からケアし、毛穴スッキリ潤い肌へと導きます。

容量 ：75g

本品価格：2,970円（10％税込）

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック

黒ずみ汚れ除去成分の炭※2や泥※3、金ビタミンC※4を配合。また、角栓の原因となる皮脂やケラチンにアプローチする角栓クリア成分※5も配合しています。黒ずみ※1毛穴にお悩みの方や、しっかりメイクをやさしく落としたい方、毛穴対策にこだわりたい方におすすめの商品です。

容量 ：75g

本品価格：2,970円（10％税込）

※1 汚れ ※2 吸着剤 ※3 泥炭（皮膚コンディショニング剤） ※4 アスコルビン酸、コロイド性金、グルタチオン（皮膚コンディショニング剤） ※5 ジカプリン酸ポリグリセリル-６、ジオレイン酸ポリグリセリル-１０（界面活性剤）

- パーフェクトワンフォーカスについて

『パーフェクトワンフォーカス』は、20代～30代の毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド

です。一人ひとり異なる肌質や体質を研究し、植物のチカラであなたらしい美しさを引き出します。

ベタつきやテカりやすくなった肌環境を整える「モイスチャーバランスライン」と、肌本来の潤い

バリア機能をサポートする「センシティブライン」を展開しています。

また、SNSで話題の「スムースクレンジングバーム ディープブラック」は、炭※1や泥※2などの

こだわりの成分が毛穴悩みにアプローチ。クレンジング後はクリアな肌へと導きます。

※1 吸着剤 ※2 泥炭(皮膚コンディショニング剤)

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L： https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワンフォーカス公式SNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_focus/

X（Twitter）：https://twitter.com/perfectoneFOCUS

TikTok：https://www.tiktok.com/@perfectone_focus