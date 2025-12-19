野球日本代表「侍ジャパン」と「サンリオキャラクターズ」のコラボが決定！

BEENOS株式会社

株式会社ハイゴー（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：土屋 孝之、以下、ハイゴー）の運営する公式ECサイト「HIGHGO MALL（ハイゴーモール）」は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下、サンリオ）のキャラクターと野球日本代表「侍ジャパン」とのコラボ企画『侍ジャパン×サンリオキャラクターズ』のグッズを新たに発売し、12月19日（金）よりオンライン限定で先行予約を開始いたします。

本コラボは、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポムポムプリンなどのサンリオ人気キャラクターが侍ジャパンのユニフォームやモチーフを身にまとった特別なデザインで登場し、球場だけにとどまらず日常の中でも侍ジャパンを応援することができるぬいぐるみマスコットやフェイスタオル、ポーチなど、愛らしいグッズを多数展開いたします。

「HIGHGO MALL（ハイゴーモール）」は、BEENOS Entertainment株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：玉谷 芳和）が提供するECサイト構築システム「Groobee（グルービー）」が運用をサポートしています。

・HIGHGO MALL URL：https://highgomall.com/shops/japanbaseball-sanrio(https://highgomall.com/shops/japanbaseball-sanrio)

■来年から順次実施するPOPUPや商品展開に先駆けて、オンラインショップにて、先行予約を開始。

12月19日（金）より、サンリオキャラクターと侍ジャパンのコラボグッズをHIGHGO MALL限定でオンライン先行予約を開始します。オンライン先行予約では、このコラボでしか手に入らない侍ジャパンと人気サンリオキャラクターとのオリジナルデザインのぬいぐるみマスコットや缶バッジなど、試合観戦から日常シーンまで幅広いシーンで使うことのできるグッズ全１９アイテムがラインナップされています。2026年2月～3月にはポップアップショップの展開も予定しています。

商品情報

ぬいぐるみマスコット（HOME） 全10種 \3,300（税込）ぬいぐるみマスコット（VISITOR） 全10種 \3,300（税込）ダイカットステッカーミニ （全10種） \385（税込）キラキラカンバッジコレクション （ランダム10種） \660（税込）1000ピースジグソーパズル \3,740（税込）フェイスタオル 全2種 \2,200（税込）ハンドタオル 全2種 \990（税込）巾着 全2種 \1,100（税込）ポーチコレクション （ランダム10種） \990（税込）ワッペンキーホルダーコレクション （ランダム10種） \990（税込）侍ジャパン×サンリオキャラクターズ アクリルスタンド（ランダム10種） \1,100（税込）侍ジャパン×サンリオキャラクターズ アクリルキーホルダー（ランダム10種） \770（税込）侍ジャパン×サンリオキャラクターズ クリアカード（ランダム10種） \330（税込）

【オンライン先行販売予約期間 概要】

・予約期間：2025年12月19日（金）～2026年1月5日（月）

・お届け予定日：2月中旬より順次出荷

【株式会社ハイゴーの概要】

社名：株式会社ハイゴー

代表者：代表取締役社長 土屋孝之

本店所在地：神奈川県川崎市川崎区旭町2-14-15

設立年月：2022年2月

資本金：300万

コーポレートサイト：https://highgo.jp/

Groobeeについて

Groobee（https://groobee.com）はアーティスト・アニメやキャラクターなどのコンテンツに特化した、エンターテインメントに最適な機能が詰まった初期費用0円からスタートできるサイト構築サービスです。サイト上のクリエイティブ、CS対応から物流対応までGroobeeがサポートいたします。１つのコンテンツを取り扱う単独型のECサイト構築に加え、アーティストやコンテンツが複数存在する場合はモール型のECサイト展開も可能です。Groobeeは、SaaSとしての提供も行っており、既存のECサイトにも柔軟に対応することが可能です。

BEENOS Entertainment概要

BEENOS Entertainmentは、BEENOSグループの「経験値」「ネットワーク」「データの蓄積」といった３つの強みと新たな「テクノロジー」を駆使し、エンターテインメント産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）とグローバル化を支援しています。

BEENOS Entertainmentは、これまで多くの人をエンパワメントしてきたエンターテインメント産業をテクノロジーで支援し、コンテンツやアーティスト、イベント会場、イベント主催者などのすべての関係者と一体になり、日本のエンターテインメント産業の市場と収益の拡大を図る一助となるよう事業をすすめてまいります。

【会社概要】

社名：BEENOS Entertainment株式会社

代表者：代表取締役社長 玉谷芳和

本店所在地：東京都品川区西五反田8-4-13

設立年月：2012年2月

資本金：30百万

コーポレートサイト：https://beenos-entertainment.com/