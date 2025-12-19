ときめきの出会いへと導く自由な羽ばたき　クレ・ド・ポー ボーテのメイクアップアイテムより　愛の絆を表現した限定パッケージが登場

株式会社資生堂【クレ・ド・ポー ボーテ限定コレクション】

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」より、”BUTTERFLY KISSES”をテーマに、蝶の羽ばたきが導く、大切な人や新しい自分との出会いを表現した限定パッケージのコレクション【全2品 参考小売価格 3,520～7,150円（税込）】を2026年1月21日（水）に数量限定で全国一斉発売します。

*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

◆ 華やかなつや肌を実現するクッションファンデーション「タンクッションエクラ ルミヌ」から特別デザインのケースが登場します。

◆ 鮮やかな発色と贅沢なつや、あふれるうるおいを叶えるルージュ「ルージュアレーブル」の人気色が、限定パッケージで登場します。

◆ Giselle BALOSSO-BARDIN (ジゼル・バロソ＝バダン)とのコラボレーションによるデザインです。輝きと愛を振り撒きながら、愛をアンロックする蝶を描いたデザインです。

《コレクション概要》

LUMINIZING LOVE COLLECTIONは、夫婦愛、恋人愛、友人愛、家族愛など、様々な愛を表現し、輝きを解き放つ限定コレクション。2024年に第一弾、2025年に第二弾が登場しました。第三弾となる2026年のテーマは、BUTTERFLY KISSES -ときめきの出会いへと導く自由な羽ばたき-。美しく自由な蝶の羽ばたきが導く、大切な人や新しい自分との出会い。ときめきのまま心の鍵を開ければ、愛はやがて永遠の輝きを放ち始めます。

蝶が描く愛を象徴的に表現した限定パッケージで、華やかなつや肌を実現するクッションファンデーション「タンクッションエクラ ルミヌ」のケース、鮮やかな発色と贅沢なつや、あふれるうるおいを叶えるルージュ「ルージュアレーブル」の人気色が登場します。

《コラボレーター》

Giselle BALOSSO-BARDIN (ジゼル・バロソ＝バダン)

ESAG PENNINGHENでグラフィックアートを学ぶ中で、紙を使った作品制作を開始。以降、折る・切る・貼る・縫うといった多彩な技法や、紙の色・質感・輝きの調和を探求しながら、独自の世界観を表現しています。

彼女のコンテンポラリーなペーパーアートは、幻想的でありながら、女性らしさと繊細さにあふれています。

【商品概要】※価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格（税抜）

クレ・ド・ポー ボーテ ケース

（タンクッションエクラ ルミヌ）

3,200円（税込3,520円）

【数量限定品】

■商品特長

ジゼル・バロソ＝バダンによる、蝶をモチーフにした限定パッケージ。

華やぐつや肌に仕上げるタンクッションエクラ ルミヌを

セットできます。

○コンパクトケースを閉めると、中ふたも連動して閉まるワンタッチ機構を採用しています。

○コンパクトのフックをしっかり押すと中ふたが浮き、中ふたが開けやすい機構になっています。

※レフィル（パフ付）は別売りです。

■商品名・容量・価格（税抜）

クレ・ド・ポー ボーテ ルージュアレーブル

＜口紅＞

4g

6,500円

（税込7,150円）

【数量限定品】

5 Camellia

■商品特長

つややかに輝く仕上がり、なめらかな心地よさ、あふれるうるおい。

贅沢な色と繊細なつやが生きいきとした唇を演出し、

肌までも明るく輝かせるラグジュアリールージュ。

ジゼル・バロソ＝バダンによる、蝶をモチーフにした

限定パッケージ。

卓越した手応え

○見たままのにごりのない、強く鮮やかな色が個性を際立たせます。

○繊細なつやとふっくらとした立体感のある生きいきとした唇を演出しま

す。

○輝く仕上がりが長時間持続。

○なめらかな心地よさが長時間持続。

○うるおいが長時間持続。

知性を結集させた技術と成分

○メイクアップとスキンケアが融合した独自技術、ライトエンパワリングエンハンサーが光を操り、輝く仕上がりを高めます。

○鮮やかで高発色な仕上がりを叶えるトランスルーセントピグメントEXを配合。

○うるおいを与えることで肌をなめらかに整える本格的なスキンケア成分、プレミアムアルガンオイル（保湿：アルガニアスピノサ核油）配合

肌に応える歓び

○なめらかにのび広がる心地よいテクスチャーが唇にフィットします。

○唇に心地よく触れることを計算しつくした優美な紅型デザインです。

○天然ローズエッセンスなどを調香した香りです。

アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません。）

■クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト https://www.cledepeau-beaute.com/jp/?rt_pr=tru01

■クレ・ド・ポー ボーテ 公式 Instagram https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

■クレ・ド・ポー ボーテジャパン公式 X https://x.com/cledepeau_japan

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004112&rt_pr=tru01(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004112&rt_pr=tru01)

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=tru01