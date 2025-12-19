【いわきFC】坂元一渚璃選手、契約更新のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ





このたび、いわきFCは、坂元一渚璃 選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新たな契約期間は2028年6月30日までとなります。



【坂元一渚璃（IORI SAKAMOTO）】




| ポジション


FW



| 生年月日


2004年11月22日（21歳）



| 身長/体重


184cm / 68kg



| 出身


兵庫県



| 経歴


長尾台SC → 南ひばりが丘中学校 → 報徳学園高校 → いわきFC → ブランデュー弘前FC（育成型期限付き移籍）→ いわきFC



| 出場記録


＜2025年＞
J2リーグ：4試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点



＜通算＞
J2リーグ：9試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点



| コメント


「2026シーズンも、いわきFCで戦わせていただきます。貪欲に戦い、勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！」