【いわきFC】坂元一渚璃選手、契約更新のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
このたび、いわきFCは、坂元一渚璃 選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新たな契約期間は2028年6月30日までとなります。
【坂元一渚璃（IORI SAKAMOTO）】
| ポジション
FW
| 生年月日
2004年11月22日（21歳）
| 身長/体重
184cm / 68kg
| 出身
兵庫県
| 経歴
長尾台SC → 南ひばりが丘中学校 → 報徳学園高校 → いわきFC → ブランデュー弘前FC（育成型期限付き移籍）→ いわきFC
| 出場記録
＜2025年＞
J2リーグ：4試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点
＜通算＞
J2リーグ：9試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点
| コメント
「2026シーズンも、いわきFCで戦わせていただきます。貪欲に戦い、勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！」