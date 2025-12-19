「AUTOBACS GUYS 第9期生」選出

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、全国のオートバックス店舗スタッフ約16,000名の中から、ブランドの顔として活動する「AUTOBACS GUYS 第9期生」を選出しました。選ばれたスタッフは、安心で楽しいカーライフを発信し、オートバックスの魅力を広く伝えていきます。

ここがポイント！

■全国約16,000名の店舗スタッフから選ばれたオートバックスの顔

■プロフェッショナル・フレンドリー・情熱の3要素で選出

■安心で楽しいカーライフとオートバックスの魅力を発信

「AUTOBACS GUYS」は、全国のオートバックス店舗で働くスタッフの中から、技術力・接客力・情熱を兼ね備えた“ブランドの顔”となる存在を選出する取り組みです。日々お客様と向き合うスタッフの努力や人柄に光を当て、オートバックスの魅力をより多くの方に伝えることを目的としています。

この取り組みは2017年に整備士を対象に開始し、現在はすべての店舗スタッフが対象です。

＜AUTOBACS GUYS 選定基準＞

- プロフェッショナルであることお客様に信頼していただける「相談対応力」や「確かな技術力」を備えていること。- フレンドリーであることお客様が相談しやすくなる「笑顔」や「明るさ」を持っていること。- 情熱があることお客様をファンにする「熱い思い」や「サービスマインド」を持っていること。

今回選出された4名は、プロフェッショナルな技術を持ち、お客様から厚い信頼を寄せられています。強みや役割を理解し、「やるべきこと」と「やりたいこと」を明確に持って日々の業務に取り組んでいます。

整備士が天職だと語るスタッフ、整備技術と接客力を磨き続けるスタッフ、アルバイトから店長へとキャリアを築いた女性スタッフ、未経験から長年お客様に支持され続けるスタッフなど、その背景はさまざまです。それぞれが仲間と信頼し合いながら、自分らしく成長し続ける姿勢こそが、今回の選出につながりました。

＜今後の活動＞

今後1年間、選ばれた4名は全スタッフの代表としてWebサイトや動画コンテンツに出演し、安心で楽しいカーライフを発信するとともに、オートバックスの魅力を広く伝えていきます。

特設Webサイトでは、スタッフの人柄や仕事への姿勢にフォーカスした記事や、ピットサービスを分かりやすく紹介する動画など、AUTOBACS GUYSの活躍をぜひご覧ください。

■9期生「AUTOBACS GUYS」選出メンバー（4名）

伊丹 陸（いたみ りく）

車好きの環境から導かれAUTOBACSへ

川井 友梨江（かわい ゆりえ）

未経験からお客様に選ばれる存在へ

橋口 巧（はしぐち たくみ）

多様な車に挑む唯一無二の整備士へ

清水 碧子（しみず あいこ）

やる気があればチャンスを掴める職場

■AUTOBACS GUYS特設Webサイトhttps://www.autobacs.com/static_html/srv/abguys/top.html

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社オートバックスセブン 広報・IR部 富井、浅川、淡路

〒135-8717 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

TEL. 03-6219-8787 FAX. 03-6219-8762 MAIL. pr@autobacs.com