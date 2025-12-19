【埼玉県】「埼玉ＳＤＧｓフェア２０２６」を開催します∼家族で楽しみながらＳＤＧｓを学べるワークショップが満載∼

埼玉県

「埼玉県ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」は、楽しみながらＳＤＧｓを学び、ＳＤＧｓの達成に向けた行動のきっかけとなる体験型イベント「埼玉ＳＤＧｓフェア２０２６」を開催します。

こどもから大人まで楽しめる多彩なワークショップやステージイベントを通じて、ＳＤＧｓが身近に感じられる２日間です。ぜひ皆様で御参加ください。

＜チラシ＞

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-847-6103e2608177ed49e162f685f9565ac8.pdf

●開催概要

１ 主催者

埼玉県ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム（＊）

＊本プラットフォームは、企業、ＮＰＯ、金融機関、各種団体など県内の多様なプレーヤーとの連携を通じてワンチームで「埼玉版ＳＤＧｓ」を推進するため、令和２年度に設置

２ 日時

令和８年１月１７日（土曜日）、１８日（日曜日）１０時から１６時まで

３ 場所

イオンモール浦和美園 １階（さいたま市緑区美園５丁目５０番地１）

４ 参加費

無料～５００円 ※参加するワークショップによって費用は異なります。

５ 企画内容

（１）ステージイベント（協力：浦和レッドダイヤモンズ）

＜１月１８日（日曜日）１３時３０分から＞

＜プロフィール＞

【氏名】 岡野 雅行(おかの まさゆき)

【生年月日】 1972年7月25日(52歳)

【サッカー歴】 松江日本大学高等学校→日本大学→浦和レッズ→ヴィッセル神戸→浦和レッズ→TSW ペガサス(香港)→ガイナーレ鳥取

【業務経歴】

2014年～2017年

ガイナーレ鳥取 GM

2017年～2024年

ガイナーレ鳥取代表取締役 GM

2025年～

南葛 SC 事業本部長、浦和レッズ レッズ・ブランドアンバサダーサッカー元日本代表で「浦和レッズ レッズ・ブランドアンバサダー」を務める岡野雅行氏をゲストに迎え、一緒にクイズでＳＤＧｓを学ぶステージイベントを開催します。企画終了後には、記念撮影もできます。

（２）ワークショップ（１２か所）

※各ワークショップは上限数に達し次第、終了となります。

１.マイボトルでＳＤＧｓに貢献しよう

出展者：味の素ＡＧＦ株式会社

対象者：どなたでも

参加費：無料

２.キネティックサンド作り

出展者：株式会社さいたま資材

対象者：小学生以下

３.石膏を削ってお宝を探せ！発掘体験

出展者：株式会社ＧＹＸＵＳ

対象者：小学生以下

参加費：無料

４.草加レザーでアニマルチャームを作ろう！

出展者：高安健一ゼミ（獨協大学経済学部）

対象者：どなたでも

参加費：５００円

５.今年の干支、馬のミニジオラマを作ろう！

出展者：株式会社アイコム

対象者：どなたでも

参加費：５００円

６.端材を活用したオリジナルノートづくり体験

出展者：泰輝印刷株式会社、明治安田生命保険相互会社

対象者：どなたでも

参加費：３００円

７.浦和レッズオリジナルキーホルダーづくり

出展者：浦和レッドダイヤモンズ

対象者：小学生

参加費：無料

８.レジンを使ったＳＤＧｓバッジ作り

出展者：株式会社学研スタディエ

対象者：どなたでも

参加費：１００円

９.りそなのお金のクイズに挑戦！

出展者：埼玉りそな銀行

対象者：どなたでも

参加費：無料

➉食とウェルビーイングについて‟対話”しよう

出展者：ウェルビーイングを学ぶ学生達

対象者：どなたでも

参加費：無料

１１.食品ロスを減らそう！-賞味・消費期限編-

出展者：Ｍａｒｃａｔｏ

対象者：どなたでも

参加費：無料

１２.フードドライブ・フードロスをすごろくで学ぼう！

出展者：県立浦和第一女子高等学校

対象者：どなたでも

参加費：無料

（３）ＳＤＧｓシールラリー＆抽選会

各出展企業から御提供いただいた賞品が当たる抽選会を開催します。各ブースでワークショップを体験した際に配布するシール３枚毎に抽選に参加できます（お一人様２回まで）。また、シールを９枚集めると、抽選とは別に埼玉県オリジナルＳＤＧｓグッズをプレゼントします。

（注）ＳＤＧｓシールラリー＆抽選会だけに参加いただくことはできません。

６ 詳細情報の掲載

県ホームページに情報を順次掲載しますので、下記ＵＲＬを御確認ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs/sdgs_platform_saitamafair2026.html

７ 埼玉版ＳＤＧｓ推進アプリ『エスキューブ』利用者の方へ

本フェアに御来場いただいた方は、会場に設置した二次元コードをアプリから読み取ると、５０ポイントが付与されます。

【エスキューブについて】

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs_app.html