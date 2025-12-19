ラクに！おトクに！高速道路でバーゲンへGO　キャンペーン開催

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社(本社・名古屋市中区、代表取締役社長・濱(はま)崎(さき)裕(ひろ)昭(あき))は、三井不動産グループとタイアップし、年末年始の帰省やレジャーで高速道路をご利用になるお客さまに向けた特別なキャンペーン「年末年始は高速道路でおトクなバーゲン/セールへ！三井ショッピングパーク ららぽ-と&三井アウトレットパークへGO！」キャンペーンを下記のとおり開催します。

対象の高速道路のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）のお買い上げレシートと三井ショッピングパークポイント メンバーズページ登録画面を各施設の引換カウンターに提示すると、施設で使用できるスペシャルクーポンやお買物券をプレゼントします。 お客さまの年末年始のドライブとお買い物を「よりスムーズに、よりおトクに」応援するキャンペーンとなっておりますので、高速道路でショッピングにおでかけの際はぜひSA・PAへお立ち寄りください。

【キャンペーン概要】

開催期間：

2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）

参加方法：

キャンペーン期間中、

１.対象サービスエリア（SA・PA）にて、1円以上お買い上げ

※SA・PA名称が記載されたレシートが対象。

２.上記のお買上げレシート（フェア会期中）と三井ショッピングパークポイント メンバーズページ登録画面を、対象施設の引換カウンターにてご提示

３.特典を進呈

特 典：

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 / 施設で使用できるスペシャルクーポン

・三井アウトレットパーク 岡崎 / 施設で使用できるスペシャルクーポン

・ららぽーと安城 / 3,000円以上で使用できるお買物券500円※１.※２.

・ららぽーと磐田 / 3,000円以上で使用できるお買物券500円※１.※２.

※一部対象外の店舗がございます。

※1レシートにつき、1施設での特典引換となります。

※１.お買物券はららぽーと磐田、ららぽーと安城限定となっております。

※２.各施設先着200枚となっております。

＜対象となる商業施設（東海4施設）＞

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

・三井アウトレットパーク岡崎

・ららぽーと安城

・ららぽーと磐田

＜2025年11月4日オープン＞三井アウトレットパーク岡崎ららぽーと安城

＜対象SA・PA＞

【E1A 新東名高速道路】

・NEOPASA岡崎（集約）

・NEOPASA浜松（上下線）

・NEOPASA静岡（下り）

【E1A 新名神高速道路】

・鈴鹿PA（集約）

【E1 東名高速道路】

・豊田上郷SA（上下線）

・EXPASA浜名湖（集約）

・遠州豊田PA（上下線）

・牧之原SA（下り）

【E23 東名阪自動車道】

・EXPASA御在所（上り）

【E23 伊勢自動車道】

・安濃SA（上り）

※詳細はHP(https://mitsui-shopping-park.com/area/d/chubu/2512_highway_cp/)、各施設ポスター等をご覧ください

