海上交通「かながわシーライド」のモニタークルージングツアー（第３弾）を実施します！

神奈川県

湘南港と葉山マリーナや大磯港等を結んでいる海上交通「かながわシーライド」を大磯より西側に広げていくため、小田原漁港と真鶴港を活用した実証実験として、モニタークルージングツアー（第３弾）を令和８年２月から３月に実施しますので、お知らせします。

1 モニタークルージングツアー（第３弾）の概要

港周辺での食事やまち歩き、見学のオプションも用意しています。

料金、その他詳細は、「別添資料」をご覧ください。

参加者には、アンケートにご協力いただきます。

2 申込方法

以下のURL又は二次元コードからお申込ください。（先着順）

ツアー料金は、申込者宛てに送信するメールから、オンラインでお支払いください。

申込期間はツアーによって異なります。「別添資料」をご覧ください

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gd6/seaproject/r7searidetour.html

３ 取材について

当日乗船して取材することが可能です。定員に限りがあるため、希望する場合はツアー実施日の10 営業日前までに問合せ先までご連絡ください。

（参考）海上交通「かながわシーライド」について

現在運航されている航路やダイヤ、料金、利用方法などの詳細は、下記URLをご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gd6/seaproject/kaijyou-koutsuu2.html

問合せ先

神奈川県県土整備局都市部交通政策課

特定交通政策グループ：045-285-0899