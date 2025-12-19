ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹õ¿ÎÅÄ ·ò)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¡¢³ô¼çÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¡¢¤´¹âÇÛ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÌµ¿ô¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·èÃÇ¤ËÆ³¤¯¡×¤È¤¤¤¦Mission¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤ØºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Vision¤ò·Ç¤²¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÌç¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î3¥É¥á¥¤¥ó¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¾å¾ì¤òµ¡¤Ë¡¢¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¢¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤è¤êIR¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼ïIR¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼ÒIR¥Úー¥¸(https://ht-itc.jp/ir/)
- ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
- ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
- ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹õ¿ÎÅÄ ·ò
- ½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ1-36-4¡¡Á´ÍýÏ¢¥Ó¥ë5F
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä´ÉÍýÉôÌçÁ´ÈÌ¤Ë·¸¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢ÈÎÇä/Æ³Æþ»Ù±ç¡¢·ÐÍý/¿Í»ö¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±ÁêÂ³µÚ¤Ó²ñ·×»öÌ³½ê¸þ¤±WEB¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
- URL¡¡¡¡¡§https://ht-itc.jp
¢£¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§°ËÆ£
Email¡§itc-pr@ht-itc.jp