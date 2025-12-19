¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¥Þ¥é¥ê¥¢¤ÎËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖSORA Technology¡×¤Ë½Ð»ñ(¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー)
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚÅ¯Íº¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç(¢¨1) ¡Ê°Ê²¼¡Ö¡È¾Íè¤ÎÌ´¡É¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢SORA Technology¡Ê¥½¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¶â»ÒÍÎ²ð¡¢°Ê²¼¡ÖSORA Technology¡×¡Ë¤Ø½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1. ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É
¡¡SORA Technology¤Ï¡¢¡ÖÃè(SORA)¡×¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤Ç¤â°ÂÁ´¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼ç¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¥Þ¥é¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´¶À÷¾ÉÂÐºö»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´¶À÷¾É¤Î½¸ÃÄÈ¯À¸¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤Î¸þ¾å¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤Î¸¡ÃÎ¤«¤é¥Ü¥¦¥Õ¥é¤ÎÀ¸Â©¥ê¥¹¥¯¤ÎÈ½Äê¡¢ËÉ¥Ü¥¦¥Õ¥éºÞ»¶ÉÛ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ü¥¦¥Õ¥éÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬¸½ÃÏ¤ò½ä²ó¤·¤Æ¿å¤¿¤Þ¤ê¤òÃµ¤·¡¢²ã¤ÎÍÄÃî¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥¦¥Õ¥é¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¿å¤¿¤Þ¤ê¤ÎÁ´¤Æ¤ËËÉ¥Ü¥¦¥Õ¥éºÞ¤ò»¶ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼Â»Ü¥³¥¹¥È¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥É¥íー¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ¤«¤é¤Î´Æ»ë¡¦´ÉÍýµ»½Ñ¤ä¿å¡¦´Ä¶¾ðÊó¤Î¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥Ü¥¦¥Õ¥éÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉ¥Ü¥¦¥Õ¥éºÞ¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï»¶ÉÛºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤Ê¤É¹¹¤Ê¤ëµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ã¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ó¥°Ç®¤ä¥¸¥«¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ËÜ½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆSORA Technology¤È¶¦¤Ë¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ëÇÓ¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷Åù¡¢³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÊÊë¤é¤·¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¾Íè¤ÎÌ´¡É¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÀµ¼°Ì¾¡§ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë¤Î³µÍ×
¡¡¡Ö¡È¾Íè¤ÎÌ´¡É¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ï¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÁÏ¶È100¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2055Ç¯¤Ë¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤È¤·¤Æ¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤ò¡¢Ì¤Íè¤Î·Ê¿§¤Ë¡£¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÀÆü¤Î¼Ò²ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Î¡Ê¥¢¥¹¥Õ¥«¥±¥Ä¥Î¡Ë»ö¶È¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2519_1_66fb886eab45ca242f64d7793750f0e5.jpg?v=202512190522 ]
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
£±¡¥ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2519_2_f8bce6687ea23b3b35df00428b140549.jpg?v=202512190522 ]
£²¡¥SORA Technology³ô¼°²ñ¼Ò
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2519_3_36bdc9877f5c98a0d636320469f36e8b.jpg?v=202512190522 ]
