宮城県加美町 最高賞を8度受賞・今野醸造　年末年始の食文化を支える醸造の技

株式会社フロムゼロ

宮城県加美町の有限会社今野醸造（代表取締役社長：今野 昭夫）が製造する醤油「吟醸」は、第52回全国醤油品評会において最高賞である農林水産大臣賞を受賞しました（主催：日本醤油協会／後援：農林水産省）。同商品で7度目、蔵元として通算8度目となり、全国最多タイ記録を更新。全国303点の出品の中から選ばれた快挙です。

第52回 全国醤油品評会授賞式での様子受賞した本醸造「吟醸」

地方の従業員16人の小さな蔵元ながら、徹底した品質重視と本格派の味づくりで料理人からも支持されてきた今野醸造。

加美町では、こうした地域に根ざした事業者の取り組みを発信する手段の一つとして、ふるさと納税制度を活用しています。

■世界農業遺産「大崎耕土」に育まれた、醸造の歴史

創業明治36年（1903年）の今野醸造は、世界農業遺産「大崎耕土」に抱かれた加美町の地で、味噌・醤油づくりを続けてきた蔵元です。醤油の香りや味わいを決定づける重要な工程である「火入れ」では、機械に頼らず、職人が五感を使って温度や時間を調整する手仕事を守り続けています。こうした製造姿勢が、安定した品質と評価につながっています。

醤油だけではなく、伝統の仙台味噌なども製造し、全国でも珍しい自社農場での原料栽培からの味噌作りなど、SDGsにもつながる味噌造りを行っています。

■専門家からの評価

左：工場長 後藤正信 中央：黒島慶子氏 右：営業企画課長 今野浩嗣

醤油ソムリエールとして活動し、醤油官能検査員（日本醤油技術センター）の資格を保有する黒島慶子氏も、「全国醤油品評会」農林水産大臣賞通算8度受賞は異例の快挙だと評価。「吟醸」の風味を目標に改良を重ね、同じ農林水産大臣賞を受賞するまでに成長した蔵元もあり、「吟醸」は醤油の模範といえる存在だと言います。ふくよかな香りと自然な甘さで、東北ではもちろん、関東の醤油に慣れている人でも使いやすい醤油です。

■日本の年末年始の食卓に欠かせない醤油

刺身や寿司、肉、おせち料理、お雑煮、焼き餅など、家族や親戚が集まる食卓や季節の料理など、醤油は欠かせない調味料として受け継がれてきました。加美町では、こうした食文化を支えてきた地域の醸造技術や事業者の取り組みを、次世代へとつなぐことを大切にしています。

わさびとよく合い、刺身との相性は抜群です和牛の脂の甘み、旨みをしっかり引き出します

■ふるさと納税が地域を応援する仕組み

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすることで、寄附金額のうち2,000円を超える部分が、翌年納税する所得税・住民税から還付・控除される制度です。

寄附者は自治体への応援の気持ちとともに、地域の特産品や体験を返礼品として受け取ることができ、かつ寄附金額のうち約5割は自治体の事業に活用され、約3割は地域事業者の売上創出や産業の活性化につながっており、全国の自治体で活用されています。

■自治体職員からのメッセージ

加美町では、地域産業を支える取り組みの一つとして、ふるさと納税制度を活用した事業者支援も行っています。今野醸造の製品も、その一環として、町のものづくりや食文化を知っていただく機会となっています。今後も加美町は、地域に根差した事業者と連携しながら、伝統と技術を未来へつなぐ持続可能な地域づくりに取り組んでまいります。

■販売情報

●今野醸造公式オンラインショップ： https://www.e-miso.com

●店頭：宮城県内スーパーマーケット

●宮城県加美町ふるさと納税（返礼品としてお選びいただけます）

※12月24日決済完了分まで、年内に発送が可能です

【返礼品ページ】本醸造 吟醸 酸素カットボトル 200ml（選べる本数：1～12本）

▪楽天ふるさと納税

https://item.rakuten.co.jp/f044458-kami/1222341/

▪ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/04445/5617369

【返礼品ページ】本醸造 吟醸 500ml/1L （選べる本数：2～6本）

▪楽天ふるさと納税

https://item.rakuten.co.jp/f044458-kami/1222328/

▪ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/04445/5128440

※一部主要なサイトのみ掲載しております。

【商品について】

会社名 ：有限会社今野醸造

本社所在地 ：宮城県加美郡加美町下新田字小原５

代表取締役社長 ：今野昭夫

創業 ：明治 36 年

電話 ：0229-63-4004

FAX ：0229-63-5853

オンラインショップ：https://www.e-miso.com

メール ：info@e-miso.com

【ふるさと納税について】

宮城県加美町役場 担当：商工観光課 伊藤

Tel: 0229-63-6000

E-mail：shoukoukankou@town.kami.miyagi.jp