ゼンリンが手掛ける文具や雑貨ブランド「Map Design GALLERY」が大阪・伊丹空港にPOP-UP STOREを2025年12月25日（木）より期間限定でオープン！

株式会社ゼンリン

株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：竹川道郎、以下ゼンリン）は、2025年12月25日（木）から2026年1月30日（金）まで、地図がデザインされた文具・雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」のPOP-UP STOREを、大阪国際（伊丹）空港中央ターミナル2階インフォメーション前に期間限定でオープンします。限定商品として地図柄のキャンバストートバッグやヒノキマグネットなどを販売するほか、大阪の難読地名が含まれる方面看板アクリルスタンドキーホルダーの新ラインナップ等を販売します。

■「Map Design GALLERY」とは

ゼンリンは、地図という身近で便利な「ツール」を「柄・デザイン」として捉え、保有する日本全国の詳細な地図データや、所蔵している西洋製の日本古地図をデザインの題材とした文具や雑貨を多数企画・販売しています。「Map Design GALLERY」は “地図に親しむ空間”をコンセプトに、地図柄アイテムを販売するゼンリン直営の専門店です。

■「Map Design GALLERY」POP-UP STORE 伊丹空港の特長

空港や飛行機など旅気分を味わえる地図柄アイテムを限定販売するほか、昨年のPOP-UP STOREでご好評いただき完売した方面看板アクリルスタンドキーホルダーの新ラインナップや、日本全国47都道府県の地図柄アイテムなどを取り揃えており、訪れた場所やなじみの場所などに想いを馳せながら、日本全国の魅力に触れる買い物体験を提供します。なお、出店期間中に店舗にお立ち寄りいただいた方先着10,000名様に伊丹空港周辺の地図や飛行機をモチーフにしたノベルティをプレゼントします。また、商品を3,300円以上ご購入いただいたお客様にはバッグなどにも身に着けることができる飛行機をモチーフにしたアクリルキーホルダーを先着200名様にお配りします。

▲（上）先着10,000名様にプレゼントの空港地図・飛行機をモチーフにした地図柄デザインステッカー イメージ （下）商品を3,300円以上ご購入の方 先着200名様に配布の飛行機をモチーフにしたアクリルキーホルダー イメージ

＜伊丹空港 限定販売商品＞

● キャンバストートバッグ/伊丹空港 \3,630（税込）

「空の旅」をイメージし、地形や路線・道路などがわかる伊丹空港周辺の広域地図を、空港を示す方面看板風に表現しています。伊丹空港のデザインは、POP-UP STORE限定のクリーム色生成り（フライトタグ風のアクリルチャーム付き）と、Map Design GALLERYオンラインストアで展開中のダークグレーを販売します。

▲POP-UP STORE限定のクリーム色生成りはフライトタグ風のアクリルチャーム付きです▲トートバッグダークグレー/POP-UP限定のクリーム色生成り▲方面看板風のデザイン「ITM」の表記は伊丹空港の3レターコード※ ※国際航空運送協会 (IATA) により定められた世界共通のコードです▲内側にはオープンポケットが3つ付いており側面のポケットには500mlのペットボトルや折り畳み傘など収納できます

●空港や飛行機をモチーフにした地図柄のマグネット（全2種）

国産のヒノキを使用した、良い香りが漂い、日本を感じていただけるシリーズ商品です。ヒノキの木目の美しさと温もりを感じつつ、伊丹空港周辺の詳細地図を刻印したデザインを楽しめます。

▲（左から） マグネット/伊丹空港 飛行機 \1,760（税込）、マグネット/伊丹空港 スクエア \1,540（税込）▲マグネット/伊丹空港 スクエアの地図デザイン 主要な駅など詳細な地図が刻印されています

＜大阪エリアが含まれる商品＞※POP-UP STORE 伊丹空港での先行販売

●第二弾！難読地名を含む大阪エリアの方面看板アクリルスタンドキーホルダー（全8種） 各\500（税込）

ゼンリンは、独自調査から収集・整備した地図データをナビメーカー等に提供しています。ゼンリン独自で収集した方面案内看板をアクリルスタンドキーホルダーにした人気シリーズより大阪エリアの難読地名を含む新シリーズが登場します。数量限定でコンプリートセットの販売もございます。（シークレット含む8種入り）

※昨年のPOP-UP STOREでご好評いただいた第一弾の伊丹空港周辺エリアの方面看板アクリルスタンドキーホルダーも販売します。

▲（左上から）大阪府大阪市西淀川区、大阪府豊中市、大阪府四条畷市、大阪府柏原市、大阪府松原市、大阪府堺市北区、大阪府枚方市、JCT看板1種シークレット

●SNSの声をきっかけに商品化した「都道府県型キーホルダー」/大阪府、兵庫県(全2種) 各\2,640円（税込）

イベント限定の都道府県型キーホルダーを2種類販売します。大阪府は文楽、兵庫県は姫路城がそれぞれカラーモチーフです。

▲文楽をモチーフにした大阪府のキーホルダー▲姫路城をモチーフにした兵庫県のキーホルダー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67172/table/270_1_0fac845e89965925a3d3a4bfb4cfe33e.jpg?v=202512190522 ]

■参考リンク

・Map Design GALLERYオンラインストア

：https://www.mapdesigngallery.com

・Map Design GALLERY LINE公式アカウント

：https://lin.ee/DakYXBP

・Map Design GALLERY公式Instagramアカウント

：https://www.instagram.com/zenrin_mapdesign/

・Map Design GALLERY公式X（旧Twitter）アカウント

：https://x.com/MapDesign_G