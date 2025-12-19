欧州品質研究協会（ESQR）主催の「Quality Achievements Award 2025」を受賞

Daigasグループ

大阪ガス株式会社（社長：藤原正隆、本社：大阪市中央区）の100％子会社であるDaigasエナジー株式会社（代表取締役社長：福谷 博善、本社：大阪市中央区、以下「Daigasエナジー」）は、国内エネルギー企業として初めて、欧州品質研究協会（European Society for Quality Research、本部：スイス・ローザンヌ、以下「ESQR」）が主催する「Quality Achievements Award 2025」を受賞しました。

「Quality Achievements Award」は、ESQRが独自の調査や業界関係者・専門家からの推薦等をもとに評価を行い、品質管理へ献身的に取り組み、優れた成果を挙げた企業や個人を表彰するものです。今回、低・脱炭素社会の実現に向けた高度なソリューション提供をはじめ、幅広いサービスや商材を通じてお客さまの経営課題や社会課題の解決に貢献するDaigasエナジーの取り組みが総合的に評価され、受賞に至りました。

2025年12月9日にドバイで開催された授賞式には、世界各国の企業・行政機関の代表者が出席し、品質管理の成功事例を共有するとともに、参加者間の交流や品質管理技術に関する意見交換が行われました。

Daigasエナジーは、低・脱炭素化への対応や生産性・レジリエンスの向上等、お客さまの様々な経営課題に対し、エネルギーと最適・最善のソリューションを、課題発見から解決、アフターサービスまでワンストップで提供してきました。今回の受賞を励みに、今後も更なる品質向上とサービスの充実に取り組み、お客さまとともに持続可能な社会の実現を目指してまいります。

＜授賞式の様子＞

Daigasエナジービジネス開発部 取締役部長 小坂大輔が出席し、受賞スピーチを行いました

■Daigasエナジー株式会社 概要

・社名 ：Daigasエナジー株式会社

・本社所在地：大阪府大阪市

・代表者 ：代表取締役社長 福谷 博善

・事業概要 ：業務用等お客さま向けガス・電気の販売および保守等

・URL ：https://www.daigas-energy.co.jp/

■欧州品質研究協会（ESQR）

・URL：https://esqr.org/