昭和100年のラストを、お客様とともに。ホテルニューアカオ、昭和100年プロモーションのフィナーレを彩る年末イベントを開催

ホテルニューアカオ（所在地：静岡県熱海市、総支配人：久米暢、以下当ホテル）は、昭和100年プロモーションの結びとして、2025年12月20日（土）から12月31日（水）までの期間、館内各所で多彩な年末イベントを開催いたします。特別な思い出づくりにぜひお越しください。

■昭和100年プロモーションをともに歩んでくださったお客様への「ありがとう」を形に

当ホテルでは、年末年始に向けて館内各所で特別なイベントを開催いたします。

なかでも、大晦日にはロビーエリアが華やかなステージへと生まれ変わる「昭和100年フィナーレ カウントダウンパーティー ～ありがとうshow和100th～」を実施。昭和レトロな雰囲気あふれる空間で、1年間の感謝と来たる新しい年への願いを、お客様とともに分かち合います。

そのほか、日替わりでパフォーマーが登場する「パフォーマンスウィーク」や、昭和の玩具にふれられる「おこさまひろば ～昭和レトロVer.～」、旅の思い出を形にできる「似顔絵ワークショップ」や「海の上の万華鏡ラボ」など、世代を問わず楽しめるコンテンツをご用意しています。

本年は、「昭和100年」をテーマに、昭和レトロな世界観を“見る・撮る・体験する”さまざまなコンテンツを展開してまいりました。今回の年末イベントは、これまで昭和100年プロモーションをともに歩んでくださったお客様への感謝を込めた“フィナーレ”であると同時に、これからの一年に向けた新たな一歩となるものです。

【イベント概要】■昭和100年フィナーレ カウントダウンパーティー ～ありがとうshow和100th～

昭和レトロなホテルの象徴的なオーシャン・ウイング17階ロビーを舞台に、昭和100年プロモーションのラストを飾るカウントダウンパーティーを開催します。大道芸パフォーマンスやトークショー、ビンゴ大会など、ロビー全体が一夜限りのステージに。最後は会場に集まったお客様とともにカウントダウンを行い、新たな年の幕開けを祝います。また、当日は数量限定で年越しそばのふるまいも予定しており、日本ならではの年越しの文化もお楽しみいただけます。

昭和100年を駆け抜けてきた1年を振り返りながら、「ありがとう」の想いとともに、お客様とスタッフが一体となって迎える特別な夜です。

期間：2025年12月31日（水）

会場：ホテルニューアカオ オーシャン・ウイング17階ロビー

料金：入場無料 *一部有料コンテンツあり（500円～）

■みんなで作る昭和100年お祝いボード

昭和100年のフィナーレイベントとして、17階ロビーに「みんなで作る昭和100年お祝いボード」をご用意。ボードにはご来館いただいたお客様のニューアカオでの思い出をご記入いただけます。

また、館内に設置した「写ルンです」で撮影した写真や、SNSで募集したニューアカオでの思い出の写真を、ホテル外観の窓枠に100枚貼り付けて、ボードを完成させます。

SNSで写真を投稿してくださった方の中から抽選で10名様に、宿泊券やロゴグッズをプレゼントいたします。

期間：2025年12月31日（水）

会場：ホテルニューアカオ オーシャン・ウイング17階ロビー

料金：無料

■おこさまひろば ～昭和レトロVer.～

お子さまが安心して遊べるボールプールなどのコンテンツに加え、昭和の玩具やアイテムも揃えた「おこさまひろば ～昭和レトロVer.～」が登場します。昭和の時代に親しまれた遊び道具にふれながら、親子や三世代で一緒に楽しめる空間です。

期間：2025年12月20日（土）～2026年1月4日（日）

会場：ホテルニューアカオ オーシャン・ウイング15階 翡翠の間

料金：無料

■似顔絵ワークショップ

ホテルニューアカオオリジナルのフレームに、プロの作家がお客様の似顔絵を描くワークショップです。旅の思い出や年末の記念として、おひとりでも、ご家族でも、特別な一枚をお持ち帰りいただけます。

期間：2025年12月20日（土）～2026年1月4日（日）

会場：ホテルニューアカオ オーシャン・ウイング15階 EV前

料金：2,300円～

■パフォーマンスウィーク

年末の館内をさらに盛り上げるべく、12日間にわたり、日替わりでパフォーマーが登場する「パフォーマンスウィーク」を開催します。ジャグリングやバルーンアートなど、子どもから大人まで楽しめる賑やかなショーを間近でご覧いただけます。

期間：2025年12月24日（水）～2026年1月4日（日）

会場：ホテルニューアカオ オーシャン・ウイング15階 サロン・ド・錦鱗

料金：無料

■海の上の万華鏡ラボ

ホテルニューアカオでおなじみとなった万華鏡づくりのワークショップを、今年の年末も開催します。海を臨むロケーションの中で、ビーズやパーツを選びながら、自分だけのオリジナル万華鏡を制作できます。

期間：2025年12月24日（水）～2026年1月3日（土）

会場：ホテルニューアカオ オーシャン・ウイング15階 真珠の間

料金：3,000円～

各イベント詳細は下記URLよりご確認ください。

イベント詳細: https://hotel-new-akao.com/activity/?source_id=megamenu#season_dec

※本リリースに記載している内容は、すべて宿泊者限定の企画です。

※本リリース記載の料金はすべて税込です。

■ホテルニューアカオ 昭和100年への想い

1926年12月25日に昭和元年がスタートしました。戦後の復興を経て、日本が未来に向けて力強く歩んだ昭和という時代。中でも熱海は1964年に（昭和39年）に東海道新幹線が開通し、高度経済成長期には新婚旅行や社員旅行など多くの人が訪れ、日本を代表する観光地として賑わいました。目まぐるしく激動の時代にあった昭和の時代に得た経験や豊かな文化は、今の日本の礎にもなるとともに、「昭和レトロ」という新たな形としても世代を越え愛され続けています。

開業当初から受け継がれるシアターレストラン

ホテルニューアカオは1973年（昭和48年）に熱海に開業。新型コロナウイルス感染症の影響などにより、2021年に一時閉館となりましたが、2023年に“昭和98年 熱海のシンボル蘇る”のコンセプトを掲げて、令和の時代に昭和の香りが色濃く根付くホテルとして再出発いたしました。

そして2025年に“数え年で昭和100年”という節目を迎えることを記念し、館内の随所で親しまれてきた“ポセイドン”のイラストをモチーフにロゴを作成しました。ホテルニューアカオの海にせり出した特徴的な建築技法や、豪華客船をイメージしたデザインを象徴する海の神“ポセイドン”のマントに「昭和100年」の文字をあしらい、節目の年を熱海の観光と共に盛り上げてまいります。

ホテルニューアカオ 昭和100年記念ロゴ

【ホテルニューアカオとは】

静岡県熱海市にある「海を目の前にしたロケーションが楽しめるリゾートホテル」。2012年日本ジオパークにも認定された熱海市錦ヶ浦の岸壁に建ち、客室は全室オーシャンビュー。海を一望する圧巻の景観となっています。2022年12月、開業当時の「ホテルニューアカオ」に名称が変わりオープン。2023年7月1日、旧ホテルニューアカオ（オーシャン・ウイング）の客室250室、メインダイニング錦などがオープンし、熱海のシンボル「ホテルニューアカオ」として完全復活いたしました。

公式ウェブサイト：https://hotel-new-akao.com/

所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-250 TEL: 0557-83-6161

アクセス：JR「熱海」駅から送迎バスで約10分 客室数：350室

外観デラックスツインスパリウムニシキ

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

会社概要

【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。

公式ウェブサイト：https://gotopass.jp