“ちょうどいい”が “心地いい”　地域の建設会社が手がける新しいまちづくりプロジェクト「cocoru」始動　平屋で統一感ある街並み

長野県塩尻市の"地域にねざす"建設会社「エースホーム松本店」は、新たなまちづくりプロジェクト

「cocoru」を始動いたします。塩尻・松本地域を中心に “So good, every time” というキャッチコピーのもと、フラットで心地よいライフスタイルを提案。第一弾として長野県諏訪市の渋崎エリアに「cocoru諏訪」11区画の販売がスタート。26年1月17日(土)、18日(日)の2日間に現地見学会を開催いたします。 諏訪湖畔に佇む“あたらしいまちなみ”を体感しに、ぜひお越しください。

公式サイト: https://seiei-ace.com/cocoru/(https://seiei-ace.com/cocoru/)

あたらしいライフスタイルの提案 “cocoru”

cocoru suwaキービジュアル

街と自然の程よい距離感。

ご近所さんとのフラットなつながり。

背伸びはしない。しなくていい。

ちょうどいいから心地いい。

わたしはここにいる

「cocoru（ココル）」とは、景観や環境との調和、フラットな人付き合いから生まれるコミュニティを育む宅地開発プロジェクトです。”ちょうどいい"=my favoriteと解釈して、フランス語でスラングとして使われる“お気に入り＝coco”を入れたネーミングです。

プロジェクト第1弾は、長野県でも屈指の人気エリア、諏訪市でスタート。「信州最大の諏訪湖畔で自然散策と多彩なアクティビティが楽しめ、四季折々の美しい景色とともに暮らす」、そのような新しいライフスタイルを提案します。

cocoru諏訪見学会概要

諏訪市渋崎は諏訪湖畔のリゾートのような環境でありながら住宅地としても人気の高いエリアです。上諏訪駅からのアクセスもよく、東京や山梨などからも来やすいので、自然豊かな環境と街の程よいバランスで新しいライフスタイルを迎えることができます。1月17日(土)、18日(日)の2日間に現地見学会を開催。建売３区画とフリーエリア８区画を実際にご覧いただくことができます。

■充実した周辺施設／環境

諏訪湖畔まで徒歩3分という恵まれた立地にあり、ヨットハーバーやすわっこランドなどのレジャー施設が日常の中で気軽に楽しめます。サイクリングロードの整備やスマートIC開通など、近年ますます便利で活気ある地域へと進化。諏訪市役所やスーパーが集まる中心地へは車で約5分と生活利便も良好。自然豊かな湖畔環境と都市機能の近さを兼ね備えた、家族みんなが暮らしやすい住環境が整っています。

渋崎エリアおすすめのポイント！

●諏訪湖畔まで徒歩3分

●盆地なので、湖や山々を望みながら、四季の変化を日常的に感じられる

●諏訪湖を中心とした自然とのアクティビティが充実

●市役所、病院、スーパーなどが車で5分圏内に集中

●中央道「諏訪湖スマートIC」開通により、松本・茅野・岡谷へのアクセス性が向上

●JR中央本線「上諏訪駅」も約2.4kmと、通勤・通学にも便利

近隣施設

見学会概要

イベント：cocoru諏訪見学会

開催期間：2026年1月17日(土) ,18日(日)10:00～16:00

（雨天決行） ※最終受付15:00

会場 ：cocoru諏訪（長野県諏訪市渋崎1792-27）

主催 ：株式会社 誠栄建設

参加料金

参加料金 ：参加無料

※現地までの交通費などの実費は各自ご負担

今なら、3日前予約で最大2,500円分のAmazonギフトカードをもれなくプレゼント！

来場ご予約 https://seiei-ace.com/cocoru/

cocoru主催

株式会社 誠栄建設

株式会社 誠栄建設は、全国でフランチャイズ展開する「エースホーム」の松本店として、塩尻・松本地域で、土地探しから、新築住宅の施工、アフターまで一貫して行って地域にねざした建築会社です。エースホーム松本店では、地震や火災に強いうえに保険負担も小さい木造住宅、しかも省エネ・快適性能にも優れた商品を多数ラインナップ。豊富なデザインスタイルからお気に入りを選べ、しかも自分の予算と暮らし方に合わせてフリープランでアレンジできるので、「わたしSTYLE」が適正価格で実現いたします。

〒399-0702 長野県塩尻市大字広丘野村2050-14

TEL：0263-51-6580 / HP：https://www.seiei-ace.com/

