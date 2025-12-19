ServiceNow Japan合同会社

エージェンティックAI、インテリジェントなワークフロー、エンタープライズ検索における強みの統合により、世界で最も高度なAIプラットフォームを実現し、従業員エンゲージメントのためのAIネイティブなフロントドアを構築

※本資料は、2025年12月15日(米国時間)付けで米国ServiceNow, Inc. が発表した報道資料の抄訳版です。

ビジネス変革を支える“AIコントロールタワー”であるServiceNow(NYSE: NOW)は本日、Moveworksの買収完了を発表しました。今回の買収は、ServiceNowのエージェンティックAIとインテリジェントなワークフローを、Moveworksの直感的なフロントエンドAIアシスタント、エンタープライズ検索、エージェント型推論エンジンと組み合わせることで、AIを人々のために活用するというServiceNowのビジョンを前進させます。両社はServiceNow AI Platformの機能を拡張することで、従業員の働き方を再定義し、より迅速な成果を創出させ、AI導入も拡大・促進させて、人々が愛用したくなるAIエクスペリエンスを創造します。

ServiceNowのプレジデント 兼 最高執行責任者(COO) 兼 最高製品責任者(CPO)であるアミット・ザヴェリー(Amit Zavery)は、次のように述べています。「Moveworksは、あらゆるビジネスのあらゆる場面でAIを人々のために活用するというServiceNowのビジョンを加速させます。当社は、単一のアーキテクチャに組み込まれた20年にわたるワークフローインテリジェンスにより、エンタープライズ向けのエージェンティックAIオペレーティングシステムを強化しています。MoveworksのAIアシスタントとServiceNowのエージェンティックプラットフォームは、AIネイティブなフロントドアを作成し会話を完了した作業に変換することで、お客様が課題を自律的に解決し、インテリジェントなワークフローをトリガーにし、安全かつ責任をもって大規模に成果を得ることを可能にします。」

MoveworksのCEOであるバヴィン・シャー(Bhavin Shah)は、次のように述べています。「Moveworksは、仕事を楽にするために設立され、作業を完了する強力なAIアシスタントプラットフォームを構築しました。ServiceNowに加わることで、当社の推論エンジンを搭載したAIアシスタントとエンタープライズ検索を、ServiceNowのワークフロー自動化およびAIガバナンスと連携させることで、あらゆる組織に対してこのエージェント型戦略を拡大できるようになります。私たちは協力して、あらゆる場所にいる従業員に安全で迅速なエンドツーエンドの解決策を提供します。」

単一のインテリジェントプラットフォーム上で従業員体験を統合

ServiceNow AI Platformは、信頼性と透明性を備え、大規模に作業を自動化するネイティブに統合されたAIを提供しています。ServiceNowにシームレスに統合されたMoveworksは、強力な補完機能をもたらします。それは、従業員は働く場所を問わず、自然な方法で質問でき、検索し、行動を起こすことを可能にする直感的なフロントエンドです。ServiceNowとMoveworksは、従業員、顧客、開発者、IT部門、管理者向けのリクエストを自律的なフルフィルメントに結びつけるインテリジェントな体験を創出します。これにより、サイロを解消し、価値実現までの時間を短縮し、組織全体の生産性を向上させます。

エージェンティックAIは、すでに数千におよぶServiceNowの顧客で大規模な働き方改革を実現しており、対応時間を短縮し、測定可能な生産性向上をもたらしています。ServiceNow社内では、AIエージェントが現在、ITに関する問い合わせの90%とカスタマーサポートへの問い合わせの89%を自律的に解決し、解決時間を約7分の1に短縮しています。

Moveworksは、この基盤を深めます。ServiceNowはすでにMoveworksの100を超えるテクノロジー統合の1つであり、そのフロントエンドAIアシスタント、エンタープライズ検索、エージェント型推論エンジンは、Siemens、Toyota、Unileverなどの主要なグローバル企業から信頼されています。ServiceNowとMoveworksの技術は、550万人の従業員ユーザーならびに約250社の共通顧客が利用しています。両社は、実証済みのアプローチに基づいて、エージェンティックAIをすべての従業員に提供し、あらゆるビジネスのあらゆる場面でワークフローを円滑にします。Moveworksの顧客の90%近くが、同社のテクノロジーを全従業員に展開しており、これは真の全社的な導入と活用を示すものです。

また、数百人のAI専門家がServiceNowに加わったことで、Moveworksは深い専門知識をもたらし、イノベーションをさらに促進し、ServiceNowのAIロードマップを拡大する能力を加速させます。今回の買収はServiceNow AI Platformを強化し、プロンプトを通じてあらゆる従業員の問い合わせを理解し、適切なエンタープライズデータ、AIエージェント、またはワークフローに接続し、IT、人事などのエンドツーエンドのデジタルワークフローをさらに加速させる革新的な体験を提供します。これらはすべて、単一の柔軟でスケーラブルなプラットフォーム上で実現します。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、ServiceNowによるMoveworksの買収に関連する期待、信念、計画、意図、戦略について「将来見通しに関する記述」が含まれています。これには、将来の製品の機能および提供内容、ServiceNowにもたらされると期待される利益に関する記述が含まれます。将来見通しに関する記述は、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受ける可能性があり、また、実際の結果がこれらの記述で示された内容や示唆された内容と大きく異なる原因となる不正確な前提に基づいている場合があります。このようなリスクや不確実性が現実のものとなる場合、または前提が誤っていることが判明した場合、当社の実際の業績は、当社が行った将来見通しに関する記述表明または示唆された業績とは大きく異なる可能性があります。当社は、将来見通しに関する記述を更新する義務を負わず、またその意図もありません。将来見通しに関する記述と実際の業績が大きく異なる要因には、MoveworksのテクノロジーをServiceNow Platformに吸収または統合できないこと、Moveworksの従業員または顧客の維持に関する課題、Moveworksのレガシービジネスに関連する予期しない義務または負債などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。当社の財務およびその他の業績に影響を及ぼす可能性のある要因の詳細情報は、SEC(米国証券取引委員会)に提出する資料に記載されています。

ServiceNowについて

ServiceNow(NYSE: NOW)は、ビジネス変革を支える“AIコントロールタワー”です。ServiceNow AI Platformは、あらゆるクラウド、モデル、データソースと連携し、企業全体の業務フローを統合的に管理・自動化します。レガシーシステム、部門ごとのツール、クラウドアプリケーション、AIエージェントを一つにつなぎ、ビジネスのあらゆる領域で「インテリジェンス」と「実行」を結び付ける統合基盤を提供します。年間750億件以上のワークフローがプラットフォーム上で稼働しており、ServiceNowは分断されたオペレーションを連動した自律型ワークフローへと進化させ、確かな成果につなげています。ServiceNowがどのようにAIを人々の働き方に活かしているかについては、www.servicenow.com をご覧ください。

(C) 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved. ServiceNow、ServiceNowのロゴ、Now、その他の ServiceNowマークは米国および/またはその他の国におけるServiceNow, Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名と製品名は、関連する各会社の商標である可能性があります。

