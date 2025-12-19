¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡×15¡ó°ú¤¥»ー¥ë¤ò12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¡¡¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥êー¥º¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÈ¯É½¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡×¾¦ÉÊ15¡ó°ú¤¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥·¥êー¥º¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ïº£¸å¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç·ò¹¯¤ä´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡×10Æü´Ö¸ÂÄêÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»ー¥ë³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨10Æü´Ö
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡×¤Î¤ªÁÚºÚ¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¡¦¿©¥Ñ¥ó
¢¬¤³¤Á¤é¤Î¥í¥´¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡×10Æü´Ö¸ÂÄê¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ê°ìÎã¡Ë
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°
²Á³Ê¡§398±ß¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
µíÆù¡¦ÆÚÆù¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÝÌ£¤¬°î¤ì¤ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÎÆù½Á¤¬¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤ÈÍí¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥½ー¥¹¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡¡¶â¤Î¥Ü¥í¥Íー¥¼À¸¥Ñ¥¹¥¿
²Á³Ê¡§458±ß¡ÊÀÇ¹þ494.64±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤È¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¡¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¤Ê¥Ü¥í¥Íー¥¼¥½ー¥¹¡¢¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½ー¥¹¤ÎÆóÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤Î¥¢¥¤¥¹ ¤¢¤º¤ºÇÃæ
²Á³Ê¡§298±ß¡ÊÀÇ¹þ321.84±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¡Ö¤¤¿¤í¤Þ¤ó¤¢¤º¤¡×¤Îñ²¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤¢¤º¤ËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¢¥¤¥¹ºÇÃæ¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥êー¥º¾¦ÉÊ¡¡Ç¯´ÖÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É
Âè£±°Ì
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°
²Á³Ê¡§398±ß¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
µíÆù¤ÈÆÚÆù¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÝÌ£¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ç¤¹¡£Æù½Á¤È¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤¬Íí¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¥½ー¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤ÎÆÚ³Ñ¼Ñ
²Á³Ê¡§398±ß¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ÆÚÆù¤ò¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²»ÝÌ£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¸å¤Ë¡¢ÆÃÀ½ÏÂÉ÷¾ßÌý¤¿¤ì¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÆÚ³Ñ¼Ñ¤Ç¤¹¡£¤ªÈ¤¤Ç¤Û¤°¤ì¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
Âè3°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤Î¥Ü¥í¥Íー¥¼
²Á³Ê¡§398±ß¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
µíÆù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ß¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ü¥í¥Íー¥¼¥½ー¥¹¡£¥Ñ¥¹¥¿¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¡£
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¥·¥êー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡¡¶â¤Î¥Ü¥í¥Íー¥¼À¸¥Ñ¥¹¥¿
²Á³Ê¡§458±ß¡ÊÀÇ¹þ494.64±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤È¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¡¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¤Ê¥Ü¥í¥Íー¥¼¥½ー¥¹¡¢¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½ー¥¹¤ÎÆóÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Âè4°Ì
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤Î¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー
²Á³Ê¡§460±ß¡ÊÀÇ¹þ496.8±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤È¤í¤±¤ëµíÆù¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥½ー¥¹¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
Âè5°Ì
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý³°
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¤¹¤ß¤ì »¥ËÚÇ»¸ü¤ß¤½
²Á³Ê¡§328±ß¡ÊÀÇ¹þ354.24±ß¡Ë
¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ÍÌ¾Å¹¡Ö¤¹¤ß¤ì¡×¤ÎÀ½Ë¡¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ì£¤òÄÉµá¡£¥éー¥É¤ÇÌ£Á¹¤È¹áÌ£ÌîºÚ¡¢Æù¤òßÖ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡¢Ç»¸ü¤Ê¤ß¤½¥¹ー¥×¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè6°Ì
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý³°
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É °ìÉ÷Æ² ÀÖ´Ý¿·Ì£ ÇîÂ¿¤È¤ó¤³¤Ä
²Á³Ê¡§328±ß¡ÊÀÇ¹þ354.24±ß¡Ë
¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ÍÌ¾Å¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤ÎÀ½Ë¡¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ì£¤òÄÉµá¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤Ë¡¢¾ßÌý¤Î¥³¥¯¡¢¹õ¹áÌý¡¢¿ÉÌ£Á¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Âè7°Ì
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý³°
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó
²Á³Ê¡§258±ß¡ÊÀÇ¹þ278.64±ß¡Ë
¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¥Õ¥é¥ó¥¹»ºÈ¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍñ¡¢¥áー¥×¥ë¥·¥å¥¬ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¡×¿©´¶¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£
Âè8°Ì
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤Î¶ä¤À¤é¤ÎÀ¾µþ¾Æ
²Á³Ê¡§498±ß¡ÊÀÇ¹þ537.84±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§
ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£
¹âµéµû¤ÎÄêÈÖ¡¢¶ä¤À¤é¤òÀ¾µþÌ£Á¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£»é¾è¤ê¤ÎÎÉ¤¤Âç·¿¤Î¶ä¤À¤é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ì£Á¹¾²¤Ë½ÏÀ®¼òÇô¤òÄ´¹ç¡£°ìÆüËè¤Ë¼êÊÖ¤·¤·¤Ê¤¬¤é3Æü´ÖÄÒ¤±¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
Âè9°Ì
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤Î¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿
²Á³Ê¡§638±ß¡ÊÀÇ¹þ689.04±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ìó24»þ´Ö½ÏÀ®¤·¤¿¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤À¸ÃÏ¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥È¥Þ¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥½ー¥¹¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Áー¥º¤È¡¢¶ñºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ËÜ³ÊÅª¥Ô¥¶¡£¿©Âî¤Î¼çÌò¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè10°Ì
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É ¶â¤Î¿©¥Ñ¥ó4ËçÆþ
²Á³Ê¡§318±ß¡ÊÀÇ¹þ343.44±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÆý¤ÎÉ÷Ì£¤È¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Î¿©¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©Âî¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ë¤¹¤ë¿©¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¢¨¥»ー¥ëÂÐ¾Ý³°
Âè£±°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥óÃæËÜ ¿É»ÝÌ£Á¹ 122g
²Á³Ê¡§240±ß¡ÊÀÇ¹þ259.20±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤¬ËÜÅ¹¤Î¿Íµ¤¥éー¥á¥óÅ¹¡ÖÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥óÃæËÜ¡×¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡ÖÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¿É»Ý¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
Âè2°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ËèÆü¤Î¿©ÂîµíÆý¡¡1L
²Á³Ê¡¦ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§
ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¿258±ß¡ÊÀÇ¹þ278.64±ß¡Ë
²Æì¸©¡¿348±ß¡ÊÀÇ¹þ375.84±ß¡Ë
É÷Ì£Ë¤«¤ÊÀ®Ê¬ÌµÄ´À°µíÆý¤Ç¤¹¡£
Âè3°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¡¡600ml
²Á³Ê¡§108±ß¡ÊÀÇ¹þ116.64±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ºÇ¹âµéÃãÍÕ¡Ö¶äÝÝ¡Ê¤®¤ó¤´¤¦¡Ë¡×¤ò30¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¤Ç¤¹¡£
Âè4°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à Å·Á³¿å¡¡2L
²Á³Ê¡§100±ß¡ÊÀÇ¹þ108±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ºÎ¿åÃÏ¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤¿¡¢¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Âè5°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡¡¥ì¥®¥å¥éー¡¡300ml
²Á³Ê¡§210±ß¡ÊÀÇ¹þ226.80±ß¡Ë
¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¶ìÌ£¤ä½ÂÌ£¤òÍÞ¤¨¡¢¥³ー¥Òー¤Î¹á¤ê¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
Âè6°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£ー¡¡600ml
²Á³Ê¡§108±ß¡ÊÀÇ¹þ116.64±ß¡Ë
¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«»ºÃãÍÕ¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÃê½Ð¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡£
Âè7°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¡¥Ð¥Ê¥Ê
²Á³Ê¡§220±ß¡ÊÀÇ¹þ237.60±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£
Ä«¿©¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤Ç¤¹¡£
Âè8°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤µ¤Ð¤Î±ö¾Æ
²Á³Ê¡§368±ß¡ÊÀÇ¹þ397.44±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¤µ¤Ð¤òÄ¾²Ð¤ÇÈéÌÜ¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¿È¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè9°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³ー¥ó¡¡¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯
²Á³Ê¡§218±ß¡ÊÀÇ¹þ235.44±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¤è¤ê¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë²þÎÉ¡£
Âè10°Ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤Õ¤ï¤â¤Á¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯6ËÜÆþ
²Á³Ê¡§148±ß¡ÊÀÇ¹þ159.84±ß¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§
ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£
¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ï¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡×¤È¤Ï
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¤Ï¡¢°ìÎ®¤ÎÎÁÍý¿Í¤äÀìÌç²È¤È¶¦¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÌ£¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¿©Âî¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡×¥·¥êー¥º¤ÎÊâ¤ß
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´ー¥ë¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ï2010Ç¯9·î¡¢¡ÖÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÅ¹¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÌ£¡¦ÉÊ¼Á¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ªÇã¤¤µá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ä¥«¥ìー¤Ê¤É¤Î¤ªÁÚºÚ4¾¦ÉÊ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¸¶ºàÎÁ¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿À½Â¤¹©Äø¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¤ª¼è°úÀèÍÍ¡¢°ìÎ®¤ÎÎÁÍý¿Í¤äÀìÌç²È¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¡¦À½Â¤¤·¡¢¾å¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾ï¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆ±¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡ÈºÇ¾åµé¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¡Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´½àÈ÷¤ËÌòÎ©¤Ä¥»ー¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¿Íµ¤·¹¸þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¾¦ÉÊÁª¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©Âî¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
