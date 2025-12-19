モブキャストHD、暗号資産ソラナ（SOL）を累計3.5億円取得 ～取得量拡大に伴いDAT事業の収益化を着実に推進～

株式会社モブキャストホールディングス

株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：藪 考樹）は、2025年10月24日より暗号資産ソラナ（SOL）の取得および保有を開始し、現在までに累計3.5億円規模（保有量：13,000 SOL超）となったことをお知らせいたします。

ステーキング報酬はSOLベースで着実に積み上がっており、現在の価格水準では月次で百万円単位の規模に達するなど、複利的な効果によりさらなる成長が確認されつつあります。また、2025年11月27日に発表したSFDPライセンスの取得に基づき、試験的にバリデーター運用を開始いたしました。加えて、LST（Liquid Staking Token）の活用についても検討を開始するなど、DAT事業の高度化・収益基盤の拡張を進めております。

今後も短期的な相場変動に過度に依存することなく、ステーキング収益の獲得や中長期的な価値向上、さらにはコア事業である「ソーシャル・エンターテインメント＆メディア事業」との連携を見据えた、安定的かつ戦略的な取得を継続してまいります。



※本リリースにおける保有量には、バリデータおよびステーキング等を通じて取得した ソラナ（SOL） は含まれておりません。

ソラナ（SOL）取得状況

（１）取得したソラナ（SOL）の概要について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/242_1_361cda193211beaf5b4b964e7d8b1d46.jpg?v=202512190522 ]

（注）取得資金の原資は、当社が 2025 年10月３日に発行しました第36回新株予約権の行使により調達した資金

（２）2025 年11月以降のソラナ（SOL）の取得推移について

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/242_2_1189ae4f8ccec25d23e4c1226a175281.jpg?v=202512190522 ]

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報や、国内外の Solana 関連のニュースを継続的に発信する目的で、公式 X アカウントを開設いたしました。ぜひご登録の上、最新情報をご覧ください。

▼モブキャスト HD ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社モブキャストホールディングス

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：ソーシャル・エンターテインメント&メディア事業（IP投資育成、ライフスタイルIP及びデジタルIP）

設立： 2004年3月

URL：https://mobcast.co.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。