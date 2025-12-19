JR東日本初の「DX REPORT 2025」を発行します

東日本旅客鉄道株式会社

〇JR東日本グループはグループ経営ビジョン「勇翔2034」の実現にあたり、DX（Digital Transformation）推進に向けて取り組んでいます。

〇このたび多様なステークホルダーのみなさまへDX推進に向けた取組みをご理解いただくために、JR東日本では初となる「DX REPORT 2025」を発行しました。

１．DX REPORT 2025発行にあたり

JR東日本グループはグループ経営ビジョン「勇翔2034」の実現に向けて、すべての人の心豊かな生活を実現することをめざし、ヒト起点の発想で感動を生み出し技術の力で社会を変えていくと掲げています。多様なサービスの提供により社会課題への対応とお客さまへのDXによる付加価値の提供を行いモビリティと生活ソリューションの二軸経営を支え、JR東日本グループがめざすライフスタイル・トランスフォーメーション（LX）の実現をめざしています。

本レポートでは、二軸経営を支える成長の基盤となる戦略であるDX推進に向けた取組みを紹介しています。

２．主な掲載内容

（１） DXストーリー

JR東日本グループがDX推進に取り組む背景や「勇翔2034」で掲げたモビリティと生活ソリューションの二軸経営を推進するためのDXのめざす姿をDXストーリーとしてまとめています。

（２） 主要なDX施策・DXを支える基盤

生成AIを活用した「業務革新」やSuicaを「生活のデバイス」へと進化させるためのモビリティと生活ソリューションのDX施策に加え、DXを支える基盤としての推進体制や人材育成、ITシステム整備、サイバーセキュリティ対策を紹介しています。

３．公開日

2025年12月19日

４．掲載箇所

JR東日本ホームページでご覧いただけます。

（URL：https://www.jreast.co.jp/company/vision_report/）