縦型ショートドラマ『ダウトコール ～あなた、浮気されてますよ～』不倫復讐ミステリー話題作がアプリ「POPCORN」で配信開始
『ダウトコール』キービジュアル
縦型ショートドラマ『ダウトコール ～あなた、浮気されてますよ～』が、2025年12月19日（金）よりアプリ「POPCORN」にて配信開始いたします。本作は、株式会社OneAcreShortDramaが製作し、2025年3月より各種動画配信サイトで公開され注目を集めてきた不倫復讐ミステリー。今回、株式会社GOKKOが運営する「POPCORN」での配信を通じて、さらなる視聴者層への展開を行います。
https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz
作品紹介
縦型ショートドラマ『ダウトコール ～あなた、浮気されてますよ～』は、何気ない日常会話の最中に鳴り響いた一本の電話をきっかけに、主人公の人生が一変していく不倫復讐ミステリーです。「あなたの旦那、浮気してますよ」という謎の女の声から物語は静かに動き始め、視聴者は主人公とともに疑念と恐怖の渦へ引き込まれていきます。
主演の清水麻璃亜（代表作：「帰らないおじさん」「純喫茶に恋をして」）は、心の揺らぎを繊細に描き切り、縦型ショートドラマというフォーマットで強い没入感を生み出しています。視線、沈黙、呼吸--その一つひとつが主人公・葵ひかりの不安と葛藤をリアルに伝え、視聴者の共感を呼ぶ重要な軸となっています。
あらすじ
日常の何気ない会話の最中、突然スマホが鳴る。
「あなたの旦那、浮気してますよ」
不気味な声の女が放った一言が、平穏だった生活を一変させる。
浮気しているのは誰なのか。そして、どんな復讐が待ち受けているのか。
謎が謎を呼ぶスリリングな展開が続く不倫復讐ミステリー。
◼︎作品概要
タイトル：ダウトコール ～あなた、浮気されてますよ～
ジャンル：縦型ショートドラマ／不倫復讐ミステリー
形式：全話縦型ショートドラマ
話数；30話
出演：
・清水麻璃亜（代表作：「帰らないおじさん」「純喫茶に恋をして」）
・木村葉月（代表作：「悪夢ちゃん」「ブラックシンデレラ」）
・安田直人（出演：スターツ出版文庫PV「拝啓、やがて星になる君へ」）
・松村彩可
・黒永明日美
・津江陽太（声の出演）
・八鍬麻紀（声の出演）
脚本：渡辺晃
撮影監督：横峯誠悟
監督・プロデューサー：金子光三朗
制作プロダクション：株式会社One Acre Short Drama
配信先：BUMP、 FANY :D、Million、POPCORN ほか主要SNSプラットフォーム
■縦型ショートドラマアプリPOPCORN
縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」
あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」
“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。
アプリのダウンロードはコチラから
https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)
・仕様：iOS版、Android版
・料金：無料DL ※アプリ内課金あり
・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降
https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz
■株式会社GOKKOとは
今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。
次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。
“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。
*共同アカウントを含む
■会社概要
所在地：東京都
代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智
♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/
♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/
♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/
♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/
♧ X：https://x.com/gokko5club/
♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/
♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz