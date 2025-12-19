¥¤¥Èー¥¡¢¡ÖD&I AWARD 2025¡×¤Ë¤ÆºÇ¹â¥é¥ó¥¯¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì« ¹¨»Ê¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJobRainbow¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤òÇ§Äê¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥¢¥ïー¥É¡ÖD&I AWARD 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×¢¨1¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£D&I AWARD¤È¤Ï
¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤òÇ§Äê¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¡×¡ÖLGBTQ+¡×¡Ö¾ã³²¡×¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¡Ö°é»ù¡¦²ð¸î¡×¤Î5¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤¿·×100¹àÌÜ¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥¹¥³¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥®¥Êー¡ÊÇ§Äê¥¹¥³¥¢1～20ÅÀ¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ÊÇ§Äê¥¹¥³¥¢21～60ÅÀ¡Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡ÊÇ§Äê¥¹¥³¥¢61～80ÅÀ¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡ÊÇ§Äê¥¹¥³¥¢81～100ÅÀ¡Ë¤ÎÇ§Äê¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×Ç§Äê´ð½à
ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤¿å½à¤ÇD&I¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àD&IÀè¿Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¡¢D&I¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬D&I¿ä¿Ê¤òÃ´¤¦¸Ä¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¡£D&I¤ÎÍýÇ°¤¬¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ä»ö¶È¡¢´ë¶ÈÁÈ¿¥¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¼Ò³°¤Ë¤âÇÈµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡£
¡Ê°úÍÑ¡§D&I AWARD 2025 ¿³ºº¡¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://diaward.jobrainbow.jp/evaluation¡Ë
¢£Åö¼Ò¤ÎD&I¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¦É½¾´Åù¤Î»öÎã
2016Ç¯
¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ
2020Ç¯¡¢2022Ç¯
¡¦¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±ç´ë¶ÈÇ§Äê¥Þー¥¯¡Ê°¦¾Î¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¡Ë¤ò¼èÆÀ
2022Ç¯
¡¦½÷À³èÌö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·¡×¤ÎºÇ¹â°Ì3¤ÄÀ±¤ËÇ§Äê
¡¦½÷À¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖSPLi¡×¡Ê¥µ¥×¥ê¡ËÈ¯Â
¡¦ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃËÀ°éµÙ100¡óÀë¸À¡×¤Ø»¿Æ±¡¢¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹´ë¶ÈÆ±ÌÁ¡×¤Ø¤Î²ÃÌÁ
¡¦¼ÒÆâ³°¤ØLGBTQ¡Ü¥¢¥é¥¤Àë¸À¡¢µÚ¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥é¥¤¥Þー¥¯¡¦´ë¶È¥í¥´¤ÎÈ¯É½
2023Ç¯
¡¦»ö¼Âº§¤äÆ±À¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î»Ò¡¢¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡Î§¾å¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊ¡Íø¸üÀ¸¤äµ¬Äø¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×Æ³Æþ
¡¦°é»ùµÙ¶ÈÉü¿¦»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ
2024Ç¯
¡¦DE&I¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖDE&I WORKPLACE HANDBOOK¡×¤òÀ©ºî¤·Á´¼Ò°÷¤ËÇÛÉÛ
¡¦DE&I¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¶õ´Ö¤ò¹Í¤¨¤ëDE&I¡ßWORKPLACE¥»¥ß¥Êー¤òÁ´¼Ò°÷µÚ¤Ó¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¼Ò°÷¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü
¡¦¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¡Ö¥ì¥¤¥ó¥ÜーÇ§Äê¡×¤ò¼õ¾Þ
2025Ç¯
¡¦ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ËDE&I¤òº¬ÉÕ¤«¤»¡¢¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¯Â¿ÍÍÀ¤ò³è¤«¤·¤¿´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¤òÊÀ¼Ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü
¡¦¡ÖPRIDE»ØÉ¸2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¡Ö¥ì¥¤¥ó¥ÜーÇ§Äê¡×¤ò2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥Èー¥¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢ÀÅª»Ø¸þ¡¢À¼«Ç§¡¢¹ñÀÒ¡¢¾ã¤¬¤¤¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤äÆ¯¤Êý¡¢½¬´·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤ò»ý¤Ä¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¡×°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¡Ö³è¤³è¤¡×¤È¤½¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Èー¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¤Ï1890Ç¯ÁÏ¶È¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¡ØÌÀÆü¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Æ¯¤Êý¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢ºßÂð¥ïー¥¯¤ä²ÈÄí³Ø½¬ÍÑ²È¶ñ¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤äÊªÎ®»ÜÀß¸þ¤±µ¡´ï¤Ê¤É¡¢¡ÉTech¡ßDesign based on PEOPLE¡É¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¶õ´Ö¡×¡Ö´Ä¶¡×¡Ö¾ì¡×¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤È¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¡¢DE&I¿ä¿Ê¤Ê¤É¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤ä»ñ¸»½Û´ÄÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤âÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡Ø¿Í¤â³è¤³è¤¡¢ÃÏµå¤âÀ¸¤À¸¤¡Ù¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£