『ツーポイントミュージアム』SFアドベンチャーゲーム『リベンジ・オブ・ザ・サベージプラネット』とのコラボコンテンツを追加

株式会社セガ

株式会社セガは、Two Point Studiosが手掛けるヘンテコ博物館経営シミュレーション『ツーポイントミュージアム』について、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch (TM)2／PC（Steam）向けに、SFアドベンチャーゲーム『リベンジ・オブ・ザ・サベージプラネット』とのコラボコンテンツを追加する無料アップデートVer.7.2を配信しました。

本アップデートでは、宇宙探索をテーマにした新たな調査地点や展示品をお楽しみいただけます。

Nintendo Switch 2版では本アップデートにより、2026年配信予定の有償DLC「ズージアム」の一部を先行体験できる機能を追加しました。さらに、冬季テーマの展示品や装飾品が登場する無料アップデート「ジンジャーブレッド村」も同時配信しています。

※PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC（Steam）版向けDLC「ズージアム」は、2025年12月3日より配信中。

■『リベンジ・オブ・ザ・サベージプラネット』コラボコンテンツ追加！

「メメント・マイル」で★2を獲得すると開放される「裂け目」に、SFアドベンチャーゲーム『リベンジ・オブ・ザ・サベージプラネット』をモチーフにした新遠征マップが登場します。宇宙規模で繰り広げられる、奇想天外な博物館経営をぜひご体験ください。

【コラボコンテンツ概要】

・ 3つの新たな調査地点「ステラリスプライム」「ゼフィール」「ゼニシア・リフト」

・ 6種の新たな展示品：「アリッド・マー」「菌性・モウ」などの動植物

・ SF感を演出できる新たな装飾アイテムと自動販売機

・ 宇宙テーマの新スタッフ衣装と新スタッフルームアイテム

・ ワークショップでの新アイテム制作に使える新しい素材

なお、『リベンジ・オブ・ザ・サベージプラネット』にも、アップデートにより『ツーポイントミュージアム』とのコラボコンテンツが登場いたします。

■Steam Winter SALE 実施中！

2026年1月6日（火）まで、Steam版『ツーポイントミュージアム』のゲーム本編を割引価格でお求めいただけます。

『ツーポイントミュージアム』20％オフ

通常価格：3,888円（税込）→3,110円（税込）

https://store.steampowered.com/app/2185060/_/

『ツーポイントミュージアム：エクスプローラーエディション』25%オフ

通常価格：4,888円（税込）→3,666円（税込）

https://store.steampowered.com/sub/1067228/

■『リベンジ・オブ・ザ・サベージプラネット』とは

『リベンジ・オブ・ザ・サベージプラネット』（Revenge of the Savage Planet）は、Raccoon Logic Studios Inc.が手掛ける、楽しくて風刺の効いたアクションアドベンチャーSFゲームです。活気あふれるエイリアンの世界を渡り歩いて、ジャンプや射撃、収集をしながら、新しいギアやアップグレードを発見し、さまざまな隠された秘密を探っていきましょう。

■『ツーポイントミュージアム』とは

『ツーポイント』シリーズの完全新作となる『ツーポイントミュージアム』は、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲームです。プレイヤーは博物館の運営を任された駆け出しの学芸員として、展示品の収集や館内ツアーの企画などを行い、オリジナリティ溢れる博物館を運営することができます。誰もが認める最高の博物館を作り上げましょう！

■Two Point Studiosとは

セガのグループ会社であるTwo Point Studiosは、Lionheadスタジオ出身のGary Carr、Mark WebleyそしてBen Hymersによって2016年に設立された開発スタジオです。小規模ながらも受賞実績もある複数の高評価タイトルに携わっていた経験豊富なメンバーを擁しており、独創的な世界観と遊びやすさを備えたシミュレーションゲームの開発を強みとしています。2018年8月に全世界向けに発売された病院経営を題材としたシミュレーションゲーム『ツーポイントホスピタル』は、各所で高い評価を受け、全世界で400万人を超えるユーザーにお楽しみいただいています。

【製品概要】

商品名：ツーポイントミュージアム

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2／PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

Xbox Series X|S／Steam デジタル版 発売中（2025年3月5日（水）発売）

PlayStation(R)5 パッケージ・デジタル版 発売中（2025年4月17日（木）発売）

※PlayStation(R)5版のパッケージ版は、エクスプローラーエディションのみの販売となります。

Epic Games Store デジタル版 発売中（2025年6月27日（金）発売）

Nintendo Switch(TM) 2 デジタル版 発売中（2025年10月29日（水）発売）

Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版 発売中（2025年12月4日（木）発売）

※Nintendo Switch(TM) 2版のパッケージ版は、通常版のみの販売となります。

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 3,535円（税込3,888円）

エクスプローラーエディション 4,444円（税込4,888円）

ジャンル：ヘンテコ博物館経営シミュレーション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA Europe Limited

公式サイト：https://two-point-museum.sega.jp/index.html

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。