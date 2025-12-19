4周年を迎えた『ガーディアンテイルズ』の公式本が発売決定！　英雄たちのビジュアルをギッシリ詰め込んだ完全保存版でお届け。スペシャルな特典コードや豪華グッズ付きの限定版も要チェック！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「電撃の攻略本」ブランドにて、『ガーディアンテイルズ Official Character Collection』を、2026年2月27日（金）に刊行いたします。

数多の英雄たちと大冒険を繰り広げるドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』。2025年10月で4周年を迎えた同作の、初となる公式書籍がいよいよ予約開始です！ ４年間に登場したキャラクター約170体のビジュアルやメインストーリーのあらすじなど、『ガデテル』の魅力をギュギュっと詰め込んだファン必携の１冊。特典シリアルコード「公式本スペシャルギフトセット」では、ここでしか手に入らないハルカの英雄コスチューム「フォトグラファー」など、豪華アイテムを3点セットにしてお届けします！

※本書はebtenおよびAmazonでのみ販売する商品です（Amazonでの予約受付は後日開始予定）。

■書籍ページサンプル

※サンプル画像は制作中のものです。

■特典シリアルコード「公式本スペシャルギフトセット」内容物

・召喚コントローラー×10

・SSR装備選択ボックス×1

・本書限定英雄コスチューム「フォトグラファー（ハルカ）」

↑豪華アイテムに加えて、４周年で登場したハルカとシバリンの英雄コスチュームが、本書限定のシリアルコード特典に！ カメラマンに扮したふたりの姿をゲーム内でも楽しもう。

スペシャルなグッズが付いた限定版も予約開始。ここでしか手に入らないふたつのアイテムで、あなたのお部屋を『ガデテル』色に染めよう！

さらなる『ガデテル』愛にあふれる方に向けて、書籍とオリジナルグッズ２点がセットになった限定版「ebtenDXパック」もご用意。『ガデテル』を象徴する美麗なキービジュアルを使用した大型（A2判）のファブリックポスターのほか、ゲーム中の印象的なシーンをモチーフに、騎士や姫たちだけでなく、シリアルコード特典の「フォトグラファー ハルカ」やシバリンを一緒に飾れるアクリルジオラマが付いてきます！ 限定版は数に限りがありますので、お早めにご予約ください。

■DXパック特典内容物

・A2ファブリックポスター（420×594mm）

・アクリルジオラマ（150mm×118mm）

↑『ガデテル』の世界観をイメージしたキービジュアルの大型ファブリックポスターと、飾って楽しいアクリルジオラマ。中央の騎士＆姫は、「女騎士＆姫」か「男騎士＆姫」を選んで飾ることができます。

概要（通常版）

【書 名】ガーディアンテイルズ Official Character Collection

【発売日】2026年2月27日（金）

【仕 様】A4判、224ページ、特典シリアルコード

【定 価】4,400円（本体4,000円＋税）

【発 売】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信予定

概要（限定版）

【書 名】ガーディアンテイルズ Official Character Collection ebtenDXパック

【発売日】2026年2月27日（金）

【仕 様】A4判、224ページ、特典シリアルコード、

アクリルジオラマ（150mm×118mm）、A2ファブリックポスター（420×594mm）

【定 価】8,030円（本体7,300円＋税）

【発 売】株式会社KADOKAWA Game Linkage

※数に限りがあります。無くなり次第販売終了となります。

限定版、通常版のどちらも、下記のオンラインショッピングサイト「ebten」で予約受付中です！

（Amazonでも後日予約開始予定）

【ebten（KADOKAWA公式ECサイト「カドスト」内】

■限定版（ebtenDXパック）

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026022701/

■通常版（書籍単品）

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026022702/

