セルシス、イラストレーター 米山 舞氏 個展「YONEYAMA MAI EXHIBITION “arc”」に協賛

セルシスは、12月6日（土）から銀座 蔦屋書店で開催中の、イラストレーター 米山 舞氏の個展「YONEYAMA MAI EXHIBITION “arc”」に協賛しています。この度、セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」と、ターナー色彩株式会社のアクリル画材「ターナー アクリルガッシュ」、そして両ツールのコラボレーションにより生まれた「ターナーアクリルガッシュ」素材を活用した作品「AFTERGLOW」を、米山氏に制作いただきました。その制作の様子をまとめたメイキング動画を、CLIP STUDIO PAINT 公式Youtubeチャンネルで12月10日（水）より公開しています。

▼米山 舞 個展「YONEYAMA MAI EXHIBITION “arc”」

https://store.tsite.jp/ginza/event/art/50901-1725021030.html

▼作品「AFTERGLOW」メイキング動画

https://youtu.be/sCjg2YfboAs

■開催概要

YONEYAMA MAI EXHIBITION “arc”

日程： 12月6日（土）～12月28日(日）11：00～20：00 ※最終日のみ18時閉場

会場： 銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM

詳細： https://store.tsite.jp/ginza/event/art/50901-1725021030.html

■CLIP STUDIO PAINT 協賛内容

▼メイキング動画を公開

本作品の制作過程を記録したメイキング動画をCLIP STUDIO PAINT 公式YouTubeチャンネルにて公開しています。動画では、米山氏より作品や創作に対するこだわりも語られています。

「AFTERGLOW」メイキング動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sCjg2YfboAs ]

会場に展示されている米山氏の作品「AFTERGLOW」は、セルシスの制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」、ターナー色彩のアクリル画材「ターナー アクリルガッシュ」、そして両ツールのコラボレーションにより生まれた「ターナー アクリルガッシュ」素材集を活用して制作されました。この素材集は、2025年3月からセルシスの素材サービス「CLIP STUDIO ASSETS」で提供しており、アクリルガッシュの質感をイメージしたブラシと、154色のカラーセットが収録され、「CLIP STUDIO PAINT」上で使用できます。

「ターナー アクリルガッシュ」素材集についてのニュースリリースはこちら

https://www.celsys.com/topic/2025031204

▼米山 舞（よねやま まい）について

長野県出身。イラストレーター・アニメーター・アーティスト。映像監督としてもCMやMVなどで印象的な作品を発表している。また、精力的に個展を行う中で最新技術を探し出し、デジタルイラストレーションの可能性を常に模索している。アニメーション会社に在籍したのち2018年からイラストレーターとして装画・広告などを手掛け、2019年には初個展となる「SHE」、2021年 個展「EGO」を開催、2023年PARCO MUSEUM TOKYOにて開催された「EYE」はアクリルにUV印刷を施したレイヤー作品を多く発表。イギリス・ロンドンのサーチギャラリーで開催された展覧会「START ART FAIR2021」に出展した作品『00:00:00:00』は16枚の作品から構成される集合作で、時間芸術と空間芸術の組み合わせによるアニメーター出身のイラストレーターとしての来歴を象徴するような作品になっている。

X：https://x.com/yoneyamai

Instagram：https://www.instagram.com/yoneyamai/





▼CLIP STUDIO PAINTについて

CLIP STUDIO PAINTは、世界の5,500万人以上のクリエイターが利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。（*）iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

*体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail：press@celsys.com



