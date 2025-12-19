日韓合同オーディション『HIP POP Princess』完結！デビューメンバー7名が決定。グループ名は「H//PE Princess（ハイププリンセス）」
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、独占配信中の日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』のファイナルステージにて、デビューメンバー7名を決定いたしました。グループ名は、「H//PE Princess（ハイププリンセス）」です。
(C)Mnet
日韓総勢40名の参加者からスタートし、約3ヶ月にわたるサバイバルを経て、ファイナルステージ進出者16名の中から、グローバルファン投票により以下の7名が選ばれました。
【「H//PE Princess」デビューメンバー】
- ココ／코코／KOKO（2004.09.02）
- ユン・ソヨン／윤서영／YUN SEO YOUNG（2007.05.07）
- ナム・ユジュ／남유주／NAM YU JU（2007.07.28）
- キム・ドイ／김도이／KIM DO YI（2008.10.21）
- リノ／리노／RINO（2008.11.03）
- ニコ／니코／NIKO（2008.11.24）
- キム・スジン／김수진／KIM SU JIN（2009.12.18）
メインプロデューサーのi-dle ソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が見守る中行われたファイナルステージ。 オープニングではファイナリスト16名全員によるテーマ曲「Do my thang」のパフォーマンスで幕を開けました。続いて16人が3つのユニットに分かれ、ファイナルミッションとなる新曲「SPEAK UP」「Bless U」「gOOd!」を披露。 いずれのチームも中間発表からクオリティを大幅に上げて覚醒し、プロデューサー陣を驚かせるほどの進化を見せ、会場は熱狂に包まれました。
全てのステージを終え、新たに誕生したグループの名前は「H//PE Princess」。 この名前には、「世界を熱狂させる‘No.1 ヒップホップアーティストグループ’になる」という堂々とした意気込みが込められています。
今後は日本と韓国、両国の音楽レーベルに所属し、2026年上半期の日韓同時デビューを皮切りに、アジアを超え世界を舞台に活動予定です。日韓共同ヒップホップグループとして世界へ羽ばたく彼女たちの活躍に、ぜひご期待ください。
■ 『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』
感動のファイナルステージ、およびこれまでの全エピソードはU-NEXTにてアーカイブ配信中
番組公式サイト： https://hippop.unext.jp/
■ H//PE Princess 公式SNS
X： www.x.com/@hiipe_princess
Instagram： www.instagram.com/hiipe_princess
YouTube： www.youtube.com/@hiipe_princess
TikTok： www.tiktok.com/@hiipeprincess
■『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess Track』楽曲情報
各種音楽配信サービスにて配信開始
発売日：12月19日（金）12:00
アルバム名：Unpretty Rapstar : HIP POP Princess Track #10, #11, #12（FINAL）
アーティスト名：HIP POP Princess
【収録曲】
＜Track 1＞
楽曲名：SPEAK UP
アーティスト（英語）： NIKO, KIM SU JIN, CHOI YOU MIN, RINO, YOON CHAE EUN, MIRIKA, SASA
＜Track 2＞
楽曲名：Bless U
アーティスト（英語）： HINA, MIN JI HO, CHOI GA YOON, NAM YU JU, HAN HEE YEON
＜Track 3＞
楽曲名：gOOd!
アーティスト（英語）： YUN SEO YOUNG, KIM DO YI, LEE JOO EUN, KOKO
■『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』日本ポップアップショップ開催
場所：新宿マルイ メン 2階
期間：2025年12月23日（火）～12月30日（火）
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
U-NEXT
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
※GEM Partners調べ／2025年10月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。