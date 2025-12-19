「平成カルチャーの象徴」がふるさと納税に降臨！生誕15周年を迎えた「ほっぺちゃん」が山梨県中央市の特別住民として返礼品に登場！

株式会社みっとめるへん社

株式会社みっとめるへん社 サン宝石事業部（本社：東京都文京区／代表取締役社長：鈴木伸也）は、令和8年2月に市制施行20周年を迎える山梨県中央市のふるさと納税返礼品に、平成生まれのカリスマキャラクター「ほっぺちゃん」が登場することをお知らせいたします。

「ほっぺちゃん」は、株式会社みっとめるへん社 サン宝石事業部が2010年に誕生させたオリジナルキャラクターで、“ホイップ製法”による唯一無二の質感と愛らしいビジュアルが話題となり、平成を象徴するガールズカルチャーのアイコンとして一世を風靡しました。

爆発的人気から長年にわたり多くの子どもたちに愛され、現在は“平成レトロ”としてZ世代・ミレニアル世代の間でも再評価が高まっています。来年1月からはTVアニメの放映も予定され、さらに注目度が高まるタイミングでの返礼品化です。

返礼品は全5種、世界にひとつの“オーダーメイドほっぺちゃん”も！

今回のふるさと納税では、「ほっぺちゃん」グッズのセットをはじめ、セミオーダーが可能な「ふるさと納税限定版 マイほっぺちゃん」、さらには“おかあしゃん”と呼ばれる創作者による「世界に一つだけのオーダーメイドほっぺちゃん」など、ファン垂涎のラインナップ全5種を用意しています。

１.元祖ほっぺちゃんストラップ 富士山付き

ここでしかゲットできない、ふるさと納税限定の富士山付き元祖ほっぺちゃん。

２.ほっぺちゃんグッズセット 返礼グッズ例３.ほっぺちゃんどきどきグッズセット 返礼グッズ例

寄付額に合わせたグッズの詰め合わせセット2種をご用意しました。

『ほっぺちゃんグッズセット』にはほっぺちゃん1個、『ほっぺちゃんどきどきグッズセット』にはほっぺちゃん2個が必ず含まれています。

※グッズセットはイメージです。画像のものが必ず入っているとお約束するものではありません。

４.マイほっぺちゃん 作成例４.マイほっぺちゃん ふるさと納税限定パーツ例

サン宝石フェアでも人気の『マイほっぺちゃん』は、指定の中から好きなパーツ・色を組み合わせるセミオーダータイプで、今回ふるさと納税限定パーツを追加した特別版をご用意。

山梨県をイメージした富士山・ブドウ付きリボンが選べます！

５.オーダーメイドほっぺちゃん 作成イメージ

過去開催したイラストコンテストでは、ファンの皆様から応募いただいたイラストを基に再現したほっぺちゃんが大変人気を呼びました。今回ふるさと納税限定で、いただいたイラストを基に再現する『オーダーメイドほっぺちゃん』を初受注！もちろん「おかあしゃん」の製造証明書付きです。

※各商品の詳細はふるさと納税申込ページをご確認ください。

“特別住民”として、地域とともに歩む15年

「ほっぺちゃん」はこれまでも中央市と数々のコラボを重ねてきました。

市主催イベントや防犯啓発グッズにも登場し、令和3年にはその地域貢献が評価され、「中央市特別住民」に任命されています。

中央市に住民票をもつほっぺちゃん

また中央市の公園には、ほっぺちゃんパッケージの自動販売機が設置されるなど、地域に根ざした活動もしております。

シルクの里公園 通常デザイン玉穂ふるさとふれあい広場 10周年デザイン

今回の返礼品化について、サン宝石事業部のコメントは以下になります。

ほっぺちゃんは、私たちサン宝石のスタッフが中央市の工房で一つひとつ手作りしている、まさに“心のこもった存在”です。

小さな女の子たちがキラキラした瞳で選んでくれたあの頃から15年。今ではその当時の子たちが大人になって、再び“ほっぺちゃん”に懐かしさや癒しを感じてくださっている。そんなふうに世代を超えてつながる“かわいい”の力を、私たちはこの中央市から発信できることを誇りに思っています。

サン宝石は、中央市に根ざした小さなメーカーですが、だからこそできる丁寧なものづくりと、あたたかな地域とのつながりを大切にしてきました。

今回のふるさと納税を通じて、全国の皆さんに“ほっぺちゃん”の魅力だけでなく、中央市や山梨県のやさしさや誠実さ、素晴らしさも一緒に届けられたらと願っています。

これからも“かわいい”で人と人、人と地域をつなぐことを使命に、市中央を始め地域の皆様との連携をさらに深めていきたいと思います。

平成カルチャー×地域活性という新しい切り口

今回の取り組みは、近年注目を集める「平成レトロ」や「ノスタルジック消費」といった消費トレンドを、地域のふるさと納税に応用した事例としても注目です。

- SNS映えするパッケージとビジュアル- 自分好みにカスタマイズ可能なグッズ- アニメ化によるクロスメディア展開

こうした要素が揃った「ふるさと納税返礼品」は全国的にも珍しく、メディアやマスコミにとっても“平成カルチャーと地方創生の交差点”という新しい文脈で紹介する価値の高いコンテンツといえます。

ふるさと納税申込ページはこちら

【元祖ほっぺちゃんストラップ 富士山付き】

楽天：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1151/

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883520



【ほっぺちゃんグッズセット】

楽天：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1152/

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883521



【ほっぺちゃんどきどきグッズセット】

楽天：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1153/

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883522



【ふるさと納税限定版 マイほっぺちゃん】

楽天：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1154/

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883523



【オーダーメイドほっぺちゃん】

楽天：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1155/

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883524

株式会社みっとめるへん社／サン宝石事業部について

株式会社みっとめるへん社 サン宝石事業部は、「かわいいは文化」を合言葉に、子どもから大人まで心ときめく雑貨・アクセサリーを企画・販売するメーカー。2008年に誕生した「ほっぺちゃん」はシリーズ累計販売数2,000万個以上（※社内集計）を記録し、現在は大人向けの復刻シリーズや教育・自治体連携プロジェクトにも力を入れています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社みっとめるへん社 サン宝石事業部

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業

事業部所在地：〒409-3845 山梨県中央市山之神3628 3階

サン宝石通販サイト：https://sunho.store/

みっとめるへん社：http://mitto.co.jp/