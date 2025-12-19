【ピエール マルコリーニ】2026 バレンタインコレクション 日本上陸25周年のテーマは“Merci de tout Coeur (心からありがとう)”。1月10日（土）より数量・期間限定発売

株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン2026 バレンタインコレクション

ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI（以下、ピエール マルコリーニ）」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPAN（本社：東京都港区、代表：加藤 祐治、以下 ピエール マルコリーニ ジャパン）は、2026年に日本上陸25周年を迎えます。

日本でのアニバーサリーイヤーを迎える2026年のバレンタインデーでは、「Merci de tout Coeur (心からありがとう)」をテーマとし、日本に着想を得た15種類にものぼる新作チョコレート、幅広い商品ラインナップを販売いたします。

そして2026年は周年を記念し、日本を敬愛するピエール マルコリーニが”感謝”の気持ちを込めて日本のために作った日本上陸25周年限定スペシャルアソートの発売を予定しています。

■テーマ「Merci de tout Coeur 心からありがとう」について

ショコラティエ ピエール マルコリーニにとって“大好きな国”のひとつである日本。これまで幾度と来日する度に、和の食材との多くの出会いと発見を重ねてきました。

そんなピエール マルコリーニが多彩な“和”素材を使用し、日本への深い“感謝”の想いを込めた特別なコレクションを発表します。

バレンタインシーズンを皮切りに、年間を通じて25周年を祝う施策を展開し、“感謝”の想いを届けていきます。

＜ハイライト＞

感謝1 日本に着想を得たチョコレートが15種類 新登場！

- 感謝１：日本に着想を得た粒が15種類新登場！- 感謝２：日本上陸25周年を記念したスペシャルアソートが登場！- 感謝３：日本へ”感謝を伝える” コンテンツを年間通してご用意！

日本酒、海苔、スダチ、ユズ、ほうじ茶、きな粉など、「世界を旅するショコラティエ」ピエール マルコリーニが、毎年2~3回は訪れている大好きな日本を旅して出会った、こだわりの日本食材を使用したチョコレートが15種新登場。

ピエール マルコリーニが日本の「生チョコ」からインスピレーションを得て開発した「ガナッシュ ピュール」や、ジャパニーズウィスキーを使用した「レア ジャパニーズ ウイスキー」など、日本へのトリビュートをチョコレートで表現した商品も展開します。

感謝2 日本上陸25周年を記念した限定スペシャルアソートが登場！

コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン 9個入りコフレ ドゥ ココロ 6個入りガナッシュ ピュール 5個入り

ピエール マルコリーニ 日本上陸25周年を記念して、ピエール マルコリーニが日本への感謝の気持ちを込めて、日本のために作った「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」が登場。ピエール マルコリーニが実際に産地を訪問し出会ったこだわりの日本食材を使用した粒を詰め合わせたスペシャルアソートです。

コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン

＜日本への感謝の気持ちを込めた新作チョコレート15種 概要＞● クール ココロ シリーズクール ココロ プルニエ サンショウプルニエ サンショウ

ミルクチョコレートの中に、山椒と赤シソでアクセントをつけた紀州梅酒ガナッシュ。

まろやかな甘みとほのかな刺激が絶妙なバランス。

クール ココロ アズキ ヴィオレットアズキ ヴィオレット

ホワイトチョコレートの中に、アズキとスミレ風味のキャラメル。

ふたつの香りが舌の上で静かに溶け合う、上品な甘さ。

クール ココロ アグリュム キャラメルアグリュム キャラメル

ホワイトチョコレートの中に、ユズ、スダチ、ミカンのキャラメル。

やさしい甘さと爽やかな酸味との調和。

クール ココロ ヴァニーユ ポワールヴァニーユ ポワール

ミルクチョコレートの中に、梨とバニラのガナッシュ。

果実の芳醇な甘みと、バニラの香りが重なり合う、優美でやさしい口どけ。

● ガナッシュ ピュールガナッシュ ピュール コンゴコンゴ

ビターチョコレートに3種のナッツ、コンゴ産カカオのビターチョコレートガナッシュを重ねた一粒。

コンゴ産カカオの力強くも繊細な香りが楽しめる一粒。

ガナッシュ ピュール フルール ドゥ カカオフルール ドゥ カカオ

ビターチョコレートに3種のナッツ、こだわりのカカオを最良のバランスでブレンドしたビターチョコレートガナッシュを重ねた一粒。ナッツとカカオの豊かな味わい。

● コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン ※左から順に記載沈黙の味わい沈黙の味わい Gout du Silen ◆日本酒「黒龍」（福井県）

日本酒「黒龍 石田屋」を使用したガナッシュをビターチョコレートでコーティング。

奥深く洗練された味わい。

柑橘の輝き柑橘の輝き Eclat d‘Agrume ◆スダチ（徳島県）

スダチとキンカンのガナッシュと焙煎したライスパフ。

香ばしさ、食感、甘みの調和が際立つ一粒。

柚子雫柚子雫 Lumiere de Yuzu ◆ユズ（徳島県）

徳島県産ユズのホワイトチョコレートガナッシュをミルクチョコレートでコーティング。ほどよい酸味とフレッシュな香り。

潮騒潮騒 Brise Marine ◆海苔（佐賀県）

ヘーゼルナッツと佐賀県産有明海苔を加えたヘーゼルナッツプラリネ。

素材の調和が際立つ一粒。

焙煎の静寂焙煎の静寂 Serenite Torrefiee ◆ほうじ茶（鹿児島県）

ほうじ茶ガナッシュと燻製カシューナッツプラリネをビターチョコレートでコーティング。

日本茶の静謐な洗練さを表現した一粒。

光陰光陰 Ombre Citronee ◆スダチ（徳島県）

スダチガナッシュと黒ごまプラリネ。

スダチのフレッシュな酸味と力強い黒ごまの風味が調和する一粒。

涼風の記憶涼風の記憶 Fraîcheur Ancestrale ◆スダチ（徳島県）そば茶（長野県）ミカン（和歌山県）

スダチ、ミカン風味のガナッシュをミルクチョコレートでコーティング。

フルーティーな酸味となめらかな口当たり。

冬霞冬霞 Brume d'Hiver ◆ユズ（高知県）

燻製カシューナッツプラリネに、爽やかな甘みの高知県産ユズピールとカシューナッツの食感がアクセント。スモーキーなアロマ。

余韻余韻 Velours Kinako ◆きな粉（大阪府）

焙煎したきな粉とピスタチオのプラリネ。

香ばしく洗練された味わいと余香。

感謝3 日本へ”感謝を伝える” コンテンツを年間通して実施

日本上陸25周年の記念の年に、ピエールから日本の皆様へ感謝の気持ちを伝えるために、1年を通して様々な体験を提供いたします。

1月にはLINE公式アカウントを開設し、登録いただいた方限定のスペシャルコンテンツの配信や、2026年後半には、より豊かなお買い物体験をしていただける企画も予定しています。

※LINE公式アカウントの友だち追加は無料で登録が可能です。

＜バレンタイン コレクション 2026 商品概要＞

販売店舗 ：ピエール マルコリーニ直営店及び全国の取扱店

オンラインショップ：ピエール マルコリーニ オンラインショップ（https://pierremarcolini.jp(https://pierremarcolini.jp)）

販売開始 ：2026年1月10日(土)～

コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン 9個入り【Coffrets Anniversaire 25 ans Japon】コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン（9個入り/18個入り)

\4,968/\9,720（税込）

「世界を旅するショコラティエ」ピエール マルコリーニが、

日本各地を巡って生み出した特別なアソート。

徳島県産のスダチや佐賀県産の海苔など、日本で育まれた素材を使い、今年のテーマ 「Merci de tout Coeur(心からありがとう)」の気持ちを込めて9種のチョコレートに仕立てました。

越前和紙を使用した特別なパッケージに詰め、感謝の気持ちとともにお届けします。

セレクション 7個入り【Selection】セレクション （3個入り/5個入り/7個入り/10個入り/15個入り/25個入り/30個入り）

\1,566/\2,565/\3,456/\4,806/\6,723/\10,665/\12,690（税込）

日本の柑橘を使った新フレーバー「クール ココロ アグリュム キャラメル」やゴロゴロとしたナッツの食感が楽しめる「プラリネ ピスターシュ」、厳選されたカカオを使用した「ピエール マルコリーニ グラン クリュ」などを特別なパッケージに詰め合わせ。

※3個入りには上記「クール ココロ アグリュム キャラメル」

「ピエール マルコリーニ グラン クリュ」は含まれていません 。

※7個入り内容：ピエール マルコリーニ グラン クリュ、クール コ

コロ フランボワーズ、プラリネ ノワゼット & グリュエ ドゥ カ

カオ、プラリネ ピスターシュ、カラン レ、クール ココロ アグ

リュム キャラメル、アニモ キャラメル 各1

※セレクション25個入り、30個入りは直営店のみでの販売となり

ます。

【Coffret de "Kokoro" 6 Pieces】コフレ ドゥ ココロ 6個入り

\3,132（税込）

アシンメトリーのハート型が可愛い「クール ココロ シリーズ」に

ユズやアズキなど和の食材を使用した新フレーバーが登場。

内容：クール ココロ プルニエ サンショウ、クール ココロ アズキ

ヴィオレット、クール ココロ アグリュム キャラメル、クー

ル ココロ ヴァニーユ ポワール、クール ココロ フランボワ

ーズ、クール ココロ ピスターシュ 各1

コフレ クール 5個入り【Coffret Coeur】コフレ クール (5個入り/9個入り)

\2,673/\4,779（税込）

可愛いハート型のパッケージに、日本の柑橘を使った新フレーバー

「クール ココロ アグリュム キャラメル」やゴロゴロとしたナッツの食感が楽しめる「プラリネ ピスターシュ」、定番人気の「プティ ビズー」など5種（9種）の詰め合わせ。

内容：クール ココロ アグリュム キャラメル、クール ココロ フラ

ンボワーズ、プラリネ ピスターシュ、パレ オール、プティ

ビズー プラリネ ノワゼット各1

グラン クリュ セレクション 7個入り【Grand Cru Selection 7 Pieces】グラン クリュ セレクション 7個入り

\3,348（税込）

カカオ生産地ごとの個性や味わいを感じられる「グラン クリュ シリーズ」。

ピエール マルコリーニが自らの足で世界のカカオ農園に赴き厳選したこだわりのカカオを使用。

世界を旅する気分で、カカオ生産地ごとの違いを体感していただける6種7個入りのアソートメント。

内容：ピエール マルコリーニ グラン クリュ 2、ペルー グラン ク

リュ、キューバ グラン クリュ、サントメ グラン クリュ、

インド グラン クリュ、マダガスカル グラン クリュ 各1

ガナッシュ ピュール 5個入り【Ganache Pure 5 Pieces】ガナッシュ ピュール 5個入り

\3,564（税込）

ピエール マルコリーニが日本の「生チョコ」からインスピレーションを得て開発した、ガナッシュのフレッシュさがダイレクトに感じられる逸品。

力強いカカオの香りとナッツの食感が楽しい新作「ガナッシュ ピュール コンゴ」やピスタチオに日本酒を合わせた「ガナッシュ ピュール ピスターシュ ＆ サケ」など5種の詰め合わせ。

内容：ガナッシュ ピュール マンダリン、ガナッシュ ピュール コン

ゴ、ガナッシュ ピュール ピスターシュ ＆ サケ、ガナッシ

ュ ピュール フルール ドゥ カカオ、ガナッシュ ピュール セ

ザム 各1

レア ジャパニーズ ウィスキー 6個入り【Whiskies rares du Japon 6 pieces】レア ジャパニーズ ウィスキー 6個入り

\3,780（税込）

ピエール マルコリーニの上質なオリジナルクーベルチュールと、

選りすぐりのジャパニーズウィスキーとのマリアージュをお楽しみいただけるアソートメント。

内容：山崎、知多、季、ニッカ カフェ モルト、戸河内KIWAMI、

ニッカ宮城峡 各1

上から；プラリネ ノワ ドゥ ペカン / ショコラ オ レ / フルール ドゥ カカオ【Tablette】タブレット（フルール ドゥ カカオ/プラリネ ノワ ドゥ ペカン/ショコラ オ レ）

各 \2,916（税込）

●フルール ドゥ カカオ

3種のカカオ豆をブレンドした力強い味わいのダークチョコレートバー。

フルーティーでピリッとした風味と華やかな香りが特徴の、ピエール マルコリーニを代表するシグネチャー タブレットです。

●プラリネ ノワ ドゥ ペカン

ダークチョコレートの中にピーカンナッツプラリネを包み込み、ローストしたクルミとピーカンナッツを散りばめた贅沢なタブレット。濃厚なカカオの深みと、香ばしく多彩な食感が調和した特別な一枚。

●ショコラ オ レ

やさしい口溶けのミルクチョコレート。キャラメルやハチミツのような後味が特徴。

カカオ含有率45%

【Saveurs du Monde】サブール デュ モンド

\2,916（税込）

シンプルな薄い板タイプのチョコレート5種10枚の詰め合わせ。

ピエール マルコリーニが自らの足でカカオ農園に赴き厳選したこだわりのカカオを使用。

世界を旅する気分で、カカオ生産地ごとの違いを体感していただけるアソートメント。

内容：サブール デュ モンド サントメ、サブール デュ モンド マダガスカル、サブール デュ モンド

ペルー、サブール デュ モンド バリ、サブール デュ モンド キューバ 各2

【Selection de Patisserie】パティスリー セレクション（3個入り/8個入り）

\1,458/\3,672（税込）

ショコラティエだけでなくパティシエのディプロマも持つピエール マルコリーニ。こだわりのオリジナルクーベルチュールを使用したケーク ショコラやサブレ ショコラなどの焼き菓子を詰め合わせました。

ピエール マルコリーニの完成された世界をお楽しみください。

8個入り内容：ケーク ショコラ、サブレ ショコラ 各2、クッキー アニモ ビター、クッキー アニモ ミ

ルク、ベイクドショコラ フランボワーズ、ベイクドショコラ ノワール 各1

【Selection de Chocolat & Patisserie】ショコラ ＆ パティスリー セレクション（ショコラ 3個 パティスリー 4個入り/ショコラ 7個 パティスリー 6個入り）

\3,564/\5,724（税込）

ピエール マルコリーニのこだわりのカカオを使用したチョコレートと焼き菓子を両方お楽しみいただける贅沢な詰め合わせ。

ピエール マルコリーニの完成された世界をお楽しみください。

内容：ケーク ショコラ、クッキー アニモ ミルク 各2、サブレ ショコラ、クッキー アニモ ビター 各

1、ピエール マルコリーニ グラン クリュ、クール ココロ アグリュム キャラメル、クール ココ

ロ フランボワーズ、プラリネ ノワゼット & グリュ エ ドゥ カカオ、プラリネ ピスターシュ、

カラン レ、アニモ キャラメル 各1

【Selection de Sables 8 pieces】サブレ セレクション 8個入り

\3,888（税込）

ザクザクとしたサブレの上にプラリネとナッツをのせ、たっぷりのチョコレートでコーティングした「サブレ クロッカン」3種と、ベルギーの伝統菓子である「スペキュロス」の詰め合わせ。

内容：スペキュロス、サブレ クロッカン オ ピスターシュ、サブレ クロッカン オ アマンド、サブレ

クロッカン オ ノワゼット 各2

【ピエール マルコリーニについて】

ベルギーを代表するショコラティエ。14歳の頃、母親が作ってくれたチョコレートの味が忘れられず、ショコラティエを志しました。数々の名店で修行を重ねた後、独立。

25年以上にわたり培ってきた、その革新的な創造力は高く評価され、2015年にベルギー王室御用達を拝命しました。「斬新な」「時代の先を行く」「先駆的な」「革新的な」ショコラティエと称賛を浴び続けています。

【ピエール マルコリーニの特徴】

ピエール マルコリーニは上質で希少なカカオを求め、毎年、世界中を旅しています。最高品質の味わいのために、20年以上にわたり、自らの手でカカオ豆からチョコレートをつくることに情熱を注いできました。訪れる国が1年に30カ国を超えることも珍しくありません。彼のつくる独創的な作品は、驚きと発見に満ち溢れた彼の旅そのものと言えます。その喜びをチョコレートに表現し、感動を分かち合いたいという強い想いを胸に、ピエール マルコリーニは今日も世界を巡っています。

また、ピエール マルコリーニは、カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条としています。最高品質のカカオ豆のみを厳選し、サステナビリティを尊重し、倫理観を持ったチョコレートづくりを目指しています。「Bean to Home(R)」という言葉には、「カカオ生産者からお客様の手に渡るまで、チョコレートに関わるすべての人に幸せになってほしい」というピエール マルコリーニの情熱が込められています。 カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条とし、倫理観を持ったチョコレートづくりを目指しています。

【ピエール マルコリーニ ジャパン 会社概要】

・名称：株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

・設立：2021年9月22日

・代表取締役：加藤 祐治

・所在地：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー32階

・国内店舗数：17店舗

銀座本店、羽田店、名古屋店、グランスタ東京店、渋谷店、新宿店、ラゾーナ川崎店、御殿場プレミ

アム・アウトレット店、東急たまプラーザ店、グランフロント大阪店、コレド室町テラス店、大丸神

戸店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店、ワン・フク

オカ・ビルディング店、西武池袋店

※2025年 12月 1日時点



・URL：https://pierremarcolini.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/pierre_marcolini_japan/