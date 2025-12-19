集英社マンガアートヘリテージ、荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』のアートプリントを麻布台ヒルズで展示。会場で先行抽選販売。

株式会社集英社

荒木飛呂彦「DIO／ザ・ワールド」リトグラフ作品を用いた展覧会キービジュアル

荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』のアートプリントを、東京初公開。2025年にMinnesota Street Project（サンフランシスコ）、東本願寺・白書院（京都府）で公開した作品の巡回展示となります。会期中展示替えを行い、順次、抽選販売を行います。





＊2026年１月８日（木）～１月12日（月・祝）は、混雑が予想されるため、入場予約制とさせていただきます。2025年12月26日（金）13時よりArtStickerで予約開始予定。＊会場限定で、リトグラフ作品、レンチキュラー作品の先行抽選販売の受付を行います。2026年１月８日（木）～１月25日（日）まで。詳しくは、集英社マンガアートヘリテージ公式サイト(https://mangaart.jp/ja/exhibitions/jojo-tokyo-2026-1)をご覧ください。

第１期：2026年1月8日（木）- 2月23日（月・祝）

以下の作品を展示予定です。



リトグラフ作品

空条承太郎／スタープラチナ

DIO／ザ・ワールド

東方仗助／クレイジー・ダイヤモンド



レンチキュラー作品

第１部 ジョナサン・ジョースター

第２部 ジョセフ・ジョースター

第３部 空条承太郎／スタープラチナ

第４部 東方仗助／クレイジー・ダイヤモンド

第５部 ジョルノ・ジョバァーナ／ゴールド・エクスペリエンス

第６部 空条徐倫／ストーン・フリー＆エルメェス・コステロ／キッス

リトグラフ作品について

リトグラフは、200年以上の歴史を持つ版画技法です。日本語訳として「石版画」があてられるように、石に描画したイメージを紙にプリントする技術として始まりました。高度な技術をアーティストに要求するエッチング（銅版画）と異なり、技術的にはより容易にイメージを複製できることから、工業的な技術として使われ始めます。19世紀以降、エドガー・ドガ（1834-1917）らが着目し、刷師と共同で、この技法でしか作りえないユニークな版画作品を制作したことから、美術作品として認められはじめました。



現在の印刷が、原画を写真撮影もしくはスキャニングしたうえで印刷用の版を作成するのに対し、リトグラフでは版そのものにアーティストがイメージを描きます。現在では、石ではなく金属版にイメージを描くことが多く、今回も金属版を使用していますが、版に直接、作家がイメージを描くことは変わっていません。このため、リトグラフ用の鉛筆やチョークで描かれたイメージは、直接、紙に描いたかのような質感をもって、紙に転写されます。

荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』は、1986年、「週刊少年ジャンプ」で連載がスタートしました。現在、「ウルトラジャンプ」で、第９部となる『ザ・ジョジョランズ』が連載中です。第３部「スターダストクルセイダース」で発現する「幽波紋＝スタンド」は、常にその持ち主に寄り添い（Stand by Me）、戦います。その姿は、人間に近い姿をとることもあれば、液体、気体、機械のように様々な姿をとりえます。

通常、マンガの本文はモノクロで描かれます。その絵は、製版の過程で、はっきりした黒と白の２値データ化され、活版輪転印刷でプリントされます。すなわち、鉛筆や墨の濃淡は再現されません。



今回の作品では、リトグラフ用の鉛筆とチョークが用いられ、作家が描いた線がそのまま再現されます。一度描いた線は消しゴムなどを使って消せないこともあり、アーティストは緊迫感を持って手を動かすことになります。一方、我々はそこに、ゆったりと伸びる描線のたくましさや、すっと伸びる線の正確さと心地よさ、ざっくり粗く描かれたシャドウのリズムなどを感じることができるのです。

レンチキュラー作品について

荒木飛呂彦「空条承太郎／スタープラチナ」レンチキュラー作品のイメージ

レンチキュラープリントは、シート状の「レンチキュラーレンズ」を貼り、イメージをアニメーションさせたり、立体的に見せたりするプリント技法です。今回の作品では、イメージを立体的に見せる技法を用いています。

人間の両眼が持つ視差を利用することで立体視を実現するレンチキュラープリントは、単眼であるカメラの撮影ではその効果を再現することができません。人がその両眼で見たときにのみ、最大の効果を持って現出するのです。パララックス（視差）バリアとして知られるこの技術は、100年以上の歴史を持ちます。1915年にはアメリカで特許出願された記録があり、1940年代にはパリで３Dレンチキュラーのプリントサービスを行うスタジオが開業。60年代にはカラーのレンチキュラープリントの大量生産が可能となり、爆発的な人気を得ました。絵葉書などお土産として作られるものが多かったところ、大画面のプリントの作成も可能になったことで、ファインアートのプリント作品にも用いられることになりました。



近寄り、遠ざかり、左右に歩きながら、瞬間であるはずのシーンを、拡張された時間のなかで鑑賞する。マンガという表現形式とレンチキュラープリントの技法が結合した、新たな体験が得られるはずです。

荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険 / Lithograph & Lenticular Works」



第２期：2026年3月3日（火）- 4月19日（日）

第３期：2026年4月28日（火）- 6月28日（日）



集英社マンガアートヘリテージ トーキョーギャラリー

住所：105-0001 東京都港区虎ノ門5－8－1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA B1

アクセス：地下鉄日比谷線「神谷町駅」5出口より、徒歩約1分

営業時間：11:00~20:00

休廊日：公式サイト(https://mangaart.jp/ja/venues/smah-tokyo-gallery)をご確認ください。



荒木飛呂彦

1960.６.７- 出身地：宮城県

1980年、『武装ポーカー』で第20回手塚賞に準入選し、「週刊少年ジャンプ」でデビュー。1986年から同誌で『ジョジョの奇妙な冒険』の連載をスタートする。日本国内のシリーズ累計発行部数は１億2000万部を超える。2025年現在、「ウルトラジャンプ」に『ザ・ジョジョランズ』を連載中。

2009年、ルーヴル美術館の企画展に参加。『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』（Rohan au Louvre）を発表。2013年には、全世界のGUCCI直営店でコラボレーションワークが展開される。2018年、国立新美術館（東京）で「荒木飛呂彦原画展 JOJO 冒険の波紋」を開催。現役のマンガ家の個展が国立の美術館で開催されたのは、これが初めてである。

集英社マンガアートヘリテージ

https://mangaart.jp/ja