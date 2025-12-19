酒米「雄町」を、原料ではなく“土地の思想”として醸す　農からやり切る、ドメーヌ発想の最高峰日本酒「幻の米」

利守酒造株式会社酒一筋「幻の米」

利守酒造株式会社（岡山県赤磐市、五代目蔵主：利守弘充）は、酒米「雄町」を単なる原料としてではなく、この土地で育て、この土地で醸しきるという思想そのものとして再定義した最高峰の日本酒、酒一筋「幻の米」を、2025年12月20日より世界同時発売いたします。本商品は、天満屋百貨店創業100周年記念ギフトとして国内先行販売された後、海外市場へも展開されます。

■ 開発背景

なぜ「幻の米」なのか

世界で評価されるブランドに共通しているのは、「どこで、誰が、どんな思想でつくっているのか」が一切ぶれていないことです。利守酒造が本商品で挑んだのは、雄町のUMAMI（旨味）を技術やスペックで語るのではなく、米作りの前段階である「土」から向き合い、農業・酒造り・器づくりまでを一つの思想で貫くことでした。

雄町はかつて「幻の酒米」と呼ばれながらも、その扱いづらさゆえに一度は途絶えた品種です。利守酒造は、その復活を担ってきた蔵として、長年にわたり雄町の特性と酒質向上に取り組んできました。そして辿り着いた結論が、雄町の真価は精米歩合ではなく、土地の力を最大限に引き出す“米作り”にあるという考え方です。

酒造り米作りから

■ 商品の特長

１. 農からやり切るという選択

本商品に使用する雄町は、岡山県赤磐市軽部地区の自社田で栽培された特等以上のもののみ。砂礫質で水はけの良い土壌を活かし、土壌改良から栽培管理までを一貫して行っています。原料米のポテンシャルを最大化するため、過度な精米は行わず、雄町本来の奥行きあるUMAMIをそのまま酒に映し出しました。

農業から酒づくりまでを自らの責任で引き受け、土地の個性を最大化する。その姿勢は、ワインで言うドメーヌに近い、世界基準のものづくりです。

２. 過度に磨かず“雄町の旨味”を表現

自社田の土

原料米のポテンシャルを最大化するため、米を磨きすぎることなく、旨味をそのまま活かす酒造りを行いました。

３. 器について｜土地の記憶を宿す備前焼ボトル

特等「雄町」（玄米）

「幻の米」は、酒だけで完結する商品ではありません。酒を詰める備前焼ボトルには、自社田で収穫した雄町の稲わらを使用し、備前焼作家・伊勢崎競氏が制作した完全オリジナルボトルを採用。

酒・米・器がすべて岡山の土地で循環する、唯一無二のプロダクトが完成しました。

■ 商品概要

伊勢崎 競作 オリジナル備前焼ボトル

商品名：酒一筋 幻の米

正式発売日：2025年12月20日（世界同時発売）

国内展開：天満屋百貨店、阪急百貨店梅田本店、自社オンラインストア

販売数量：世界限定 1,500本

価格：88,000円（税込）

内容量：500ml

原料米：岡山県赤磐市軽部産「雄町」（特等以上）

容器：備前焼オリジナルボトル（作陶：伊勢崎 競）

幻の米サイト：https://sakehitosuji.net/

「幻の米」500ml

■ 蔵主コメント

雄町の本当の価値は「UMAMI」にあります。

そのUMAMIを極めるためには、米作りの前段階である「土」と真摯に向き合う必要がありました。

岡山の土地が育てた力を、この一本で世界に伝えていきたいと考えています。

- 利守 弘充（蔵主）

開発パートナーコメント

利守酒造 五代目蔵主 利守 弘充

高木新平（株式会社NEWPEACE 代表取締役）

今回、利守さんからフラッグシップ商品の開発をご相談いただいたとき、真っ先に「幻の米」という言葉が浮かびました。

利守酒造の雄町は、原料としての米ではなく、この土地で育て、この土地で醸しきるという覚悟そのもの。農業から酒づくりまでを一貫して引き受ける姿勢は、ワインで言うドメーヌに近い、世界基準の在り方だと感じました。土と向き合い、時間をかけ、物語ごと酒に封じ込める。その積み重ねこそが、結果として世界で戦える本物のブランドをつくるのだと思います

■ 今後の展望

利守酒造は「幻の米」を起点に、雄町のUMAMI、備前焼の文化、岡山の風土が持つ価値を国内外へ発信していきます。農業から酒づくりまでを一貫して引き受けるドメーヌ的アプローチを通じ、日本酒の新たな価値基準を世界に提示していきます。

【会社概要】

企業名：利守酒造株式会社

所在地：〒701-2215 岡山県赤磐市西軽部762-1

代表者：蔵主 利守 弘充（五代目）

創業：1868年

事業内容：日本酒・本格焼酎・リキュール製造および販売

URL：https://www.sakehitosuji.co.jp/

【本件に関する報道関係者お問い合わせ先】

利守酒造株式会社

担当：代表取締役 利守 弘充

TEL：086-957-3117

E-mail：hitosuji@sakehitosuji.co.jp