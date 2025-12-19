イーカムグループより、PSG新作アパレルコレクション発売

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、PSG（パリ・サンジェルマン）アパレルコレクションの新作を12月中旬より発売いたしました。

今回のコレクションは、シンプルで洗練されたデザインをベースにPSGのロゴがさりげないアクセントとなったアイテムをラインナップ。

落ち着いたカラーリングと無駄を省いたデザインにより、デイリーウェアとしても取り入れやすく、スポーティーさとストリート感を兼ね備えています。

PSGらしい世界観をファッションで楽しめる新作アパレルコレクションを、ぜひチェックしてみてください。





【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。 思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。 お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。 私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/