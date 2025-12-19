【いわきFC】「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」地域リーグラウンド 対戦カードが決定
株式会社いわきスポーツクラブ
いわきFCの開幕戦は、ホームにて北海道コンサドーレ札幌と対戦いたします。また、第2節もホームでの開催となり、福島ユナイテッドFCと対戦いたします。
・北海道コンサドーレ札幌
対戦カードはこちら :
https://iwakifc.com/2025/12/19/jleague100yearvisionleague-2/
このたび、いわきFCは、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 地域リーグラウンドの対戦カードが決定いたしましたので、お知らせします。
なお、チケット販売等の詳細につきましては、後日あらためてお知らせいたします。
■明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B
・福島ユナイテッドFC
・いわきFC
・RB大宮アルディージャ
・ヴァンフォーレ甲府
・松本山雅FC
・AC長野パルセイロ
・ジュビロ磐田
・藤枝MYFC
・FC岐阜
