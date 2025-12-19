「FIT-BASKETBALL」導入2店舗目！FIT-EASY 福山駅家店 プレオープンしました！
プレオープン期間（営業時間：10:00～21:00）の2026年1月12日（月・祝）までは、予約なしで店内のマシンやアミューズメントサービスを見学することができます。
※グランドオープン：2026年1月13日（火）
※2025年12月30日（火）～2026年1月4日（日）は休業
※シャワーについては、プレオープン期間中はご利用いただけません。
FIT-EASY 福山駅家店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフやサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、H2ルーム、バスケットボール用シューティングマシン、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、マシンピラティス、ラウンジ、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。
（マシンピラティス：女性専用）
オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。また、特別企画として2026年1月12日（月・祝）までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に550円(税込)割引きとなります。
当店は広島県福山市内3店舗目となります。
当社では入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけますので、各店舗で異なるマシンラインナップやサービスをぜひご体験ください。
FIT-EASY 福山駅家店 無料お試しトライアル
住所：広島県福山市駅家町大字倉光141番地1
期間：2025年12月19日（金）～2026年1月12日（月・祝）
※プレオープン期間は10:00～21:00の営業となります
※2025年12月30日（火）～2026年1月4日（日）は休業
※グランドオープン日は2026年1月13日（火）
内容：予約なしで店内の設備やサービスを無料でお試しいただけます（一部設備をのぞく）
店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-hiroshima-fukuyamaekiya/
FIT-EASY 福山駅家店 オープニングキャンペーン
オープニングキャンペーンとして、早期に入会いただくと、以下の料金が無料となります。
入会金：3,300円
事務手数料：2,200円
月会費：2026年1月分会費（日割）、2026年2月分会費
水素水サーバー：2ヶ月分
※2026年1月12日までのご入会で「永久割」として月会費が永久に550円(税込)割引となります
FIT-EASY 福山駅家店 概要
住所：広島県福山市駅家町大字倉光141番地1
開業日：2026年1月13日（火）
（12月19日（金）～1月12日（月・祝）まではプレオープン期間）
※プレオープン期間中は予約なしで施設を無料でお使いいただけます
定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）
※プレオープン期間中は10：00～21：00
利用料金：月会費: 7,678円（税込）
※1月12日までのご入会で「永久割」として月会費が永久に550円(税込)割引となります
※初期費用：顔認証ID発行料3,300円（税込）事務手数料2,200円（税込）
店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-hiroshima-fukuyamaekiya/
店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_fukuyamaekiya/
フィットイージー株式会社 概要
社名：フィットイージー株式会社
本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業
資本金：1,356,005,125円
従業員数：304名 2025年10月1日現在
店舗数：244店舗 2025年12月19日現在
URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）
https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）
※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。