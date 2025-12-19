あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour ″Trapezium #Orion″- 3面ライブスクリーン 公開記念スペシャルトークイベントが開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン大好評の3面ライブスクリーンが再び登場！3面のワイドスクリーンと、7.1chの臨場感溢れる音響大熱狂のライブ体験を映画館で！(C)2021 Happy Elements K.K／スタライプロジェクト

「あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour "Trapezium #Orion"-」3面ライブスクリーンが、2026年1月16日（金）～2月12日（木）の期間、丸の内ピカデリー、MOVIX八尾、MOVIX広島駅、熊本ピカデリーにて公開される。本作では、幕張メッセ公演2日目（11月23日）を3面ライブスクリーンオリジナル編集版で上映。まるで映画館がステージになったかのような大迫力の3面のワイドスクリーンと7.1ch音響が生み出す圧倒的な臨場感に加え、Blu-rayとは異なるユニット、キャラクターによる日替わりMC、公演前、終演後のナレーションも完全収録し“その日だけの特別なステージ”を体験できる。

本作の公開を記念し、「あんさんぶるスターズ！！」の楽曲制作を数多く手掛ける音楽プロデューサー・桑原 聖（Arte Refact代表）、「あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE」をはじめ、キャストライブ「あんさんぶるスターズ！！Starry Symphony」などでの生演奏でお馴染みのES（ENSEMBLE STARS!!）バンドメンバー・yas nakajima（Gt.）、宇都 圭輝（Key）が登壇するスペシャルトークイベントの開催が決定！3面スクリーンならではの臨場感あふれるライブ体験とともに、音楽プロデューサーおよびESバンドメンバーが語る裏話やライブにまつわる貴重なエピソードを楽しめる特別なイベントとなる。

開催概要

■イベントタイトル

あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”-

3面ライブスクリーン 公開記念スペシャルトークイベント

■開催日

2026年1月21日（水）

■時間

１.16:00 上映回・本編終了後トークイベント

（本編上映16:00～／トークイベント 18:45～予定）

２.19:50 上映回・本編開始前トークイベント

（トークイベント19:50～／本編上映 20:15～予定）

■会場

丸の内ピカデリー（東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F）

■登壇者（敬称略）

桑原 聖（音楽プロデューサー）

yas nakajima（ESバンド Gt.）

宇都 圭輝（ESバンド Key）

※登壇者は予告なく変更となる場合がございます。

■チケット

・料金：4,500円（税込み／全席指定）

・販売：2026年1月15日（木）22:00～ 先着順

丸の内ピカデリーのWEBサイト、映画館窓口／自動券売機にて販売

※SMT会員先行はございません。

※映画館窓口／自動券売機での販売は1月16日（金）劇場オープン時から開始です。

※インターネットにて販売予定枚数を終了した場合は、映画館窓口／自動券売機での販売はございません。

※特別興行につき各種割引料金の適用はございません。

登壇者Profile

桑原 聖（音楽プロデューサー）

Arte Refact代表。作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、ベーシスト。2011年にArte Refactを発足後、数々のアニメ・ゲーム楽曲や、アーティストのプロデュースを手掛けている。「あんさんぶるスターズ！」では全面音楽プロデュースするほか、ニコニコ生放送「あんスタユニソンMidnightリクエストアワー」でもMCを務めている。

yas nakajima（ギタリスト／シンガー／プロデューサー）

「あんさんぶるスターズ！！」における楽曲のレコーディングや、ライブでの生演奏を担うミュージシャンチーム・ESバンドで、ギターを担当。現在はソロアーティストとしての活動を軸にギタリストとしてのライブサポート、アーティストのプロデュースを勢力的に行う。

宇都 圭輝（作編曲家／キーボーディスト）

「あんさんぶるスターズ！！」における楽曲のレコーディングや、ライブでの生演奏を担うミュージシャンチーム・ESバンドで、キーボードを担当。様々なライブサポート、レコーディング参加、楽曲提供等幅広く活動中。

【3面ライブスクリーンとは】

「3面ライブスクリーン」は、松竹マルチプレックスシアターズが開発した、1面約300インチ強の巨大スクリーンを3面配置した、次世代型映画上映システム。

正面のスクリーンに加え、左右にスクリーンを配置することで多彩な表現が可能となり、上映の最初から最後まで常時3面全てに大迫力の映像が映し出されます。また、各シアターに合わせてカスタマイズされたデジタル音響システムで、音楽ライブやミュージカルなどの舞台演劇、サッカーをはじめとするスポーツなどが、まるでそこにいるかのような最高の臨場感で体感できる。現在、丸の内ピカデリー（東京都千代田区）、MOVIX八尾（大阪府八尾市）、MOVIX広島駅（広島県広島市）、熊本ピカデリー（熊本県熊本市）の４館に導入されている。

【作品概要】

＜タイトル＞

あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour "Trapezium #Orion"- 3面ライブスクリーン

＜期間＞

2026年1月16日（金）～ 2月12日（木）

＜会場＞

東京都：丸の内ピカデリー

大阪府：MOVIX八尾

広島県：MOVIX広島駅

熊本県：熊本ピカデリー

＜料金＞

4,500円（税込／全席指定）

※特別興行につき各種割引料金の適用はございません。

※MOVIX 広島駅はシアター最後列にプラチナボックスシートがございます。

5,000 円（作品鑑賞料金 4,500 円+500 円）

＜チケット＞

映画館のホームページ、窓口、自動券売機にて販売

[販売スケジュール]

映画館のホームページ（SMT Members会員）：上映3日前17:00～

映画館のホームページ（SMT Members非会員）：上映3日前21:00～

窓口、自動券売機：上映2日前OPEN時間～

※午前2:00～6:00はご購入いただけません。

※状況によって、販売開始時間が変更となる場合がございます。あらかじめご鑑賞予定の映画館のホームページにてご確認ください。

■主催：スタライプロジェクト

■配給：松竹ODS事業室／ライブ・ビューイング・ジャパン

■公式サイト：https://liveviewing.jp/feature/dreamlive9th-3livescreen/

■コピーライト：(C)2021 Happy Elements K.K／スタライプロジェクト