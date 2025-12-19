DMM GAMESがサービスを展開しているPC/PS4＆PS5第二次世界大戦が舞台の基本無料対戦型MMOシューター『ENLISTED』大型アップデートにて極東戦線を追加！！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『ENLISTED』は、2025年12月16日（火）に大型アップデート「極東戦線（Far Eastern Front）」を実施しましたことをお知らせいたします。

大型アップデート「極東戦線（Far Eastern Front）」では、第二次世界大戦末期のソ連赤軍と日本軍が中国北東部で戦闘を繰り広げる新たな戦線「極東」が登場しました。

■中国北東部「黒竜江」マップ登場！

大型アップデート「極東戦線（Far Eastern Front）」では、1945年8月の中国北東部の雰囲気を再現したロケーション「黒竜江」を作成しました。

この新たなロケーションでは、丘陵地帯から伝統的な中国村落、都市部まで多様な景観をシームレスに統合しています。

マップの中央付近にはロシアと中国の両文化の特徴を備えた大都市が広がっています。巨大な石造りの建物、広い通り、鉄道施設などが目を引きます。同時に、標識上のロシア語の表記は、東清鉄道の遺産とこの地域の豊かな歴史を思わせます。

■新たに追加された武器や兵器！

丘陵地帯都市部漢陽88式小銃

ドイツのゲヴェーア88を基にした中国製のボルトアクション式ライフルで、8x57mm M/88弾を使用します。弾倉は5発装填で、5発入りのエンブロック・クリップによって装填できます。

このライフルの主な利点は、製造や整備が容易でありながら、非常に高い信頼性を備えていた点です。

フェルディナント

VK 45.01（P）戦車を基にした重駆逐戦車で、新型の長砲身88mm PaK 43/2砲を搭載しています。低速である点は、最大200mmに達する優れた前面装甲によって補われています。

ブローニングM1919A4

ブローニングM1919機関銃の最も一般的な派生型で.30-06スプリングフィールド弾を使用します。この改良型は三脚を必要としませんが、大型であるため、伏射姿勢または二脚を用いてのみ射撃が可能です。

B-25J-30

B-25爆撃機の後期改良型で、前方に6挺、後方に7挺の防御用12.7mm機関銃を搭載しています。搭載爆弾量も非常に優れており、500ポンドAN-M64A1爆弾を6発搭載可能です。敵陣までどうしても到達する必要があり、そのために敵航空機群を突破する必要があるのであれば、本機が最適の選択肢となります！

この他にも各国に武器・兵器を追加しています。また、車両迷彩カスタマイズの追加やプレイヤープロフィールの統計情報追加など、様々な追加・調整を実施いたしました。大型アップデート「極東戦線（Far Eastern Front）」の詳しい内容については、公式サイトのお知らせをご覧ください。

■第二次世界大戦末期の極東戦線で戦った分隊が登場！

▼"Shadows of the East" Bundle

https://store.gaijin.net/story.php?title=Shadows_East-Bundle-%28DMM%29(https://store.gaijin.net/story.php?title=Shadows_East-Bundle-%28DMM%29)

・PPSh-41 (S) 分隊

ソ連赤軍に参加した中国の義勇兵によって構成される分隊で、任務遂行のためにソ連の軍服とPPSh-41 (S)サブマシンガンが与えられています。

・鹵獲M1918A2 分隊

太平洋戦線で鹵獲したアメリカのBAR（ブローニング自動小銃）を装備した機関銃手で構成される分隊です。

今後も『ENLISTED』をよろしくお願いいたします。

▼製品概要

タイトル：『ENLISTED（エンリステッド）』

プラットフォーム：PC（DMM GAME PLAYER版） / PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記：Published by EXNOA LLC. (C) 2025 Gaijin Games Kft. All rights reserved.