【株式会社Next】フロムゼロの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

株式会社Next

福島県いわき市にて遺品整理や孤独死現場における特殊清掃、空き家整理、不用品回収、ごみ屋敷清掃など“お片付け”サービス「特殊清掃・遺品整理エビデンス」を提供している株式会社Next(本社：福島県いわき市、代表取締役：石山 秀信)は、このたび有限会社フロムゼロ（本社：福島県いわき市）の

全株式を取得し、完全子会社化いたしましたのでお知らせいたします。

Nextグループとして福島県内における遺品整理の業界を牽引するリーディングカンパニーを目指し

事業に取り組んでまいります。

株式会社Next(特殊清掃・遺品整理エビデンス本社外観

■株式取得の理由

近年、遺品整理および不用品回収業界では、高齢化社会の進展に伴い急速に需要が拡大しています。

しかし、その一方で、家庭から排出される廃棄物の収集運搬に必要な「一般廃棄物収集運搬業許可」を保有せずにサービスを提供する無許可業者による不適切な廃棄物処理や不透明な料金体系トラブルが社会問題となっています。

いわき市内において一般廃棄物収集運搬業許可を保有することで以下の課題解決に取り組みます。

1.コンプライアンス体制の構築

自社グループ内で収集運搬を完結させることにより、法令を遵守した透明性の高い廃棄物処理を徹底いたします。

2.ワンストップサービスの提供

分別・整理から最終的な収集・運搬までを一気通貫で行うことで外注コストの削減と

より迅速かつ安価なサービスの提供を実現します。

3.不適切な業者排除への貢献

許可業者としての責任を果たし業界の健全な発展と

安心・安全な社会インフラとしての遺品整理サービスの確立を目指します。

代表メッセージ■私たちが目指す未来

「遺品」を「資源」へ資源循環型社会への貢献

許可業者としての専門知見を活かし、廃棄物の適切な再資源化を推進します。

故人様の愛用品を単なるゴミにせず次世代へ繋ぐ資源として再生させる

持続可能な遺品整理モデルを構築します。

■会社概要

社名 ： 株式会社Next

サービス名： 特殊清掃・遺品整理エビデンス

所在地 ： 〒971-8123 福島県いわき市小名浜相子島字石田43-1

代表者 ： 代表取締役 石山 秀信

設立日 ： 2012年10月10日

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://ihinseiri-evidence.com/