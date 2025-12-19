【山梨県中央市】中央市特別住民の「ほっぺちゃん」がふるさと納税を応援してくれます！

中央市

令和8年2月に市制施行20周年を迎える山梨県中央市（市長：望月智）のふるさと納税に、大人気キャラクター「ほっぺちゃん」（株式会社みっとめるへん社 サン宝石事業部）が新登場！

12月19日から中央市特別住民の「ほっぺちゃん」がふるさと納税を応援してくれます。

ほっぺちゃん特別住民票

「ほっぺちゃん」は、まるでスイーツのようなホイップをしぼり出す独自の製法によって、一つ一つ手作りされる“唯一無二”のキャラクターです。平成時代には子どもたちを中心に爆発的な人気を誇り、平成カルチャーの再燃によるリバイバルも相まって、現在に至るまで幅広い世代から支持を集めています。年明けの1月からはアニメ放映も始まる予定です。（参考:https://hoppechan.jp/）

これまでも悪質詐欺防止の啓発グッズや市主催イベントのPRグッズとして、中央市の取組みを盛り上げてくれた「ほっぺちゃん」。令和3年にはその多大な功績を称え、中央市の特別住民に認定されました。

そんな「ほっぺちゃん」の生誕15周年となるメモリアルイヤーである本年、今度はふるさと納税を盛り上げるべく、返礼品として大活躍してくれます！

今回新たに登場するのは「ほっぺちゃん」グッズのセットをはじめ、限定パーツを用意したセミオーダーの「【ふるさと納税限定版】マイほっぺちゃん」や、「ほっぺちゃん」の生みの親「おかあしゃん」が作る世界にひとつの「オーダーメイドほっぺちゃん」など、全5種類！

これからもバリエーション豊かな「ほっぺちゃん」が中央市のふるさと納税を応援してくれる予定ですので、是非ご期待ください！

寄附の申込みは以下のリンクからできます

■元祖ほっぺちゃんストラップ 富士山付き

・楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1151/

・ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883520

■ほっぺちゃんグッズセット

・楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1152/

・ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883521

■ほっぺちゃんどきどきグッズセット

・楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1153/

・ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883522

■ふるさと納税限定版 マイほっぺちゃん

・楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1154/

・ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883523

■オーダーメイドほっぺちゃん

・楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f192147-chuo/107-1155/

・ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19214/6883524

【寄附に関する問合せ先】

■中央市ふるさと納税サポートセンター

電 話：050-3641-0942 受付時間 9：00～17:00

メール：chuo@cyber-records.co.jp

※土曜日・日曜日・祝日・夏季休業（8/13～8/15）・年始（1/1～1/3）を除く

【記事に関するお問い合わせ】

■中央市役所未来戦略部政策秘書課市政戦略担当

電 話：055-274-8512 FAX：055-274-7130

メール：lg-seisaku@city.yamanashi-chuo.lg.jp

〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原301-1