MBKデジタル、『子育てしながら働きやすい会社10選 2025』に選出

株式会社MBKデジタル

株式会社MBKデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：芹澤 新、以下 当社）は、このたび Webメディア「はたママproject」による特集 『子育てしながら働きやすい会社10選 2025』 に選出されましたので、お知らせいたします。

本特集は、掲載企業の記事を対象に、「制度があるだけでなく実際に使われ、子育てと仕事の両立を後押ししている」という観点から、「はたママproject」編集部が独自に選定したものです。掲載順は取材・掲載日の昇順であり、ランキング形式ではありません。



特集ページ：https://www.hatarakumama-pj.com/selection2025/(https://www.hatarakumama-pj.com/selection2025/)

■ 選出コメント（はたママproject 編集部より）

「MBKデジタルさんは、フレックスやハイブリッド／フルリモートなどの制度が整うだけでなく、テクノロジーを駆使したツールの活用および、育休からの復帰の際は助走期間を設けたりと、“実際に両立できる”環境が根付いている点を評価しました。育休後に短時間リモートで助走復帰できた野村さん、男性育休を自然に取得する岩田さんの事例から、性別や役職を問わずライフイベントを前向きに扱う風土が伝わります。さらに自社AIツール「AI Craft」で議事録や分析初稿を自動化し、限られた時間を価値創出に振り向けて生産性を高めているのも魅力。働きやすさと業務効率化を両輪で追求する姿勢に共感し、これからの成長も期待できる一社として選定しました。」

（特集ページ：https://www.hatarakumama-pj.com/selection2025/#MBK）

■ MBKデジタルの働きやすさへの取り組み

当社では、5つの行動指針（Values）を掲げており、その中でも「Full Respect」は働く環境づくりを支える重要な価値観のひとつです。「Full Respect」は相手を思いやり、リスペクトを持って行動することを意味しており、この“相手”にはお客様だけでなく、共に働く従業員やパートナー企業、家族も含まれます。こうした価値観を基盤として、社員がライフイベントを迎えても安心して活躍できる環境づくりを進めています。

- フレックス勤務・ハイブリッドワーク・フルリモートなど柔軟な働き方制度- 育休復帰時の「助走期間」を設けた段階的な復帰支援- 性別・役職を問わず育児休業を取得しやすい文化醸成- 自社AIツール「AI Craft」を活用した議事録生成・分析初稿作成の自動化- 現場の声を反映した制度改善の継続

当社は今後も、社員一人ひとりが自分らしく働き、ライフイベントを前向きに迎えられる環境づくりをさらに推進してまいります。また、AIとデータを活用した業務革新を一層進め、限られた時間をより高い価値創出へ転換できる働き方を追求してまいります。働きやすさと生産性向上を両輪として、「データとAIの力で志をカタチに」 というミッションのもと、これからの成長をより確かなものにしてまいります。

【株式会社MBKデジタル概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160977/table/23_1_beda646c4537d447695b7f277f9faaf0.jpg?v=202512190522 ]