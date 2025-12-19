【こどもの休日の過ごし方】弁護士体験スクール～本物の弁護士さんと弁護士のお仕事体験！～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年２月８日 (日) に「弁護士体験スクール～本物の弁護士さんと弁護士のお仕事体験！～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1563)」を開催します。現役弁護士の指導のもと、法律の基本や弁護士の仕事を“体験”しながら学べる特別プログラムです。ワークショップ形式の講義や、身近な題材を用いた契約交渉ゲームを通じて、小学生でも楽しみながら「法律の考え方」や「話し合いで解決する力」を身につけることができます。ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１.本物の弁護士とともに学ぶ、特別な弁護士体験スクール！

「こども六法」の著者であり、「こども六法スクール」代表の山崎聡一郎先生が監修したプログラムを実施。当日は「こども六法スクール」所属の現役弁護士・飯田亮真先生を講師に迎え、実際の弁護士の視点を交えながら、法律の役割や弁護士の仕事についてわかりやすく解説します。“本物”に触れることで、法律をより身近に感じられます。

２.ワークショップ形式で、楽しみながら法律を理解！

座学だけでなく、意見交換や体験を取り入れたワークショップ形式で進行。小学生でも無理なく参加できる内容で、「なぜルールが必要なのか」「トラブルはどう解決するのか」といった法律の基本的な考え方を自然に学ぶことができます。

３.身近な題材で挑戦！「契約交渉ゲーム」で代理人弁護士役を体験！

フリマアプリでの取引を題材にした「契約交渉ゲーム」に挑戦。参加者は代理人弁護士の役割を担い、条件整理や交渉を通して問題解決に取り組みます。実生活にもつながるテーマのため、法律が身近な存在であることを実感しながら学べるプログラムです。

■ 弁護士体験スクール～本物の弁護士さんと弁護士のお仕事体験！～ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/２/８ (日) 日帰り

（申込締切日：2026/２/３(火)）

・対象：小１～小６（男女） ※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都内の会場（JR目白駅または池袋駅周辺）

・交通手段：現地集合・現地解散

・旅行代金：【小学生】16,500円

※旅行代金に含まれるもの：イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：午前・午後 各20名（最少催行人員：５名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1563

■スケジュール

【午前】9：00 現地集合／【午後】13：30 現地集合



●弁護士のお仕事について

●「契約交渉ゲーム」にチャレンジ

●弁護士になりきってみよう

●質問タイム



【午前】現地解散 12：00／【午後】現地解散 16：30

■山崎先生・飯田先生のご紹介

【山崎 聡一郎(やまさき そういちろう)】

合同会社Art＆Arts代表。

教育研究者・俳優・写真家。

慶應義塾大学総合政策学部卒業。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。修士（社会学）。

東京大学大学院学際情報学府在学中。

学部卒業時には学位記授与学部総代に選出されたほか、卒業論文は優秀卒業プロジェクトの選定・顕彰を受けた。また、在学中英国オックスフォード大学に短期留学、シェイクスピア演劇と政治教育への演劇的手法の導入方法を学び、単位取得。

研究テーマは「法教育を通じたいじめ問題解決」。

発行部数80万部を超える「こども六法」（弘文堂）著者として知られ、児童書作家としては計12冊の著書を刊行。著者累計発行部数は103万部超となる。

【飯田 亮真(いいだ りょうま)】

アレグロ法律事務所・代表弁護士

(大阪弁護士会所属)大阪弁護士会法教育委員会、

子どもの権利委員会委員。

法と教育学会会員。大阪府出身。

2014年に弁護士登録して以来、

法教育をライフワークとして活動している。

高校への出張授業の経験が多数あるほか、

大阪弁護士会主催の小学生・中学生向け法教育

イベントでも講師経験が豊富。

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、冬ツアー（2025年12月～2026年２月）の申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS 冬のツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp