アイティアスリート、初の社内運動会「IT運動会2025」を開催

アイティアスリート株式会社

アイティアスリート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中村 学）は、2025年11月24日（月）に社内交流イベント「IT運動会2025」を開催し、社員一丸となって熱戦を繰り広げました。本イベントは初開催となり、部署・役職を越えた交流とチームビルディングを目的に実施。参加者からは笑顔と達成感あふれる声が多数寄せられました。

■イベント概要

イベント名：IT運動会2025

開催日時：2025年11月24日（月）

会場：東京都新宿区 レンタルスペース

対象：アイティアスリート株式会社 全社員 及びそのご家族

参加総数：24名

主催：アイティアスリート株式会社 広報室

目的：社員間コミュニケーション強化／チームワーク向上

■イベント内容

家族も楽しめる工夫を加えながら、IT企業ならではの競技を中心に構成しました。

●ケーブル長さ当て選手権

用意された複数のLANケーブルをランダムで手に取り、長さを“感覚だけ”で推測する競技。

●ポート早抜き差し

ネットワーク機器に素早くケーブルを抜き差しする競技。

普段、機器に触れる機会がないご家族の皆さまにもゲーム感覚で楽しんでいただけるよう、ケーブルを抜き差しするシンプルなスピード勝負として実施しました。

●LANケーブル大縄

7メートルの特大LANケーブルを大縄と見立て、チーム対抗で跳んだ回数を競いました。

●チーム対抗リレー

運動会の定番種目。バトンを各チーム、ITの雰囲気を持つものを使用し、チームワークをつなぎました。

■表彰

LANケーブル大縄ポート早抜き差し

イベント後には、優秀なチームおよび個人への表彰を行いました。

・総合優勝チーム

全競技を通じて最も高い成績を収めたチームを表彰し、景品としてクオカードを贈呈しました。

・MVP（個人賞）

競技全体で最も活躍した参加者をMVPとして表彰し、ディズニーリゾートペアチケットを贈呈しました。

■今後の展望

今回の成功を受け、当社では今後も社員だけでなく、ご家族も楽しめる社内イベントの充実を図ってまいります。

「IT運動会」は来年度以降も継続開催を予定しており、競技のバリエーション拡大やファミリー向け企画の充実など、さらなる進化を目指します。

また、社内コミュニケーション強化・社員エンゲージメント向上への取り組みを継続し、社員が生き生きと働ける企業文化の発展を推進してまいります。

■会社概要

名称：アイティアスリート株式会社

代表者：代表取締役 中村 学

設立：2018年8月21日

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2番4号 田村ビル8階

事業内容：情報通信戦略の立案支援、通信ネットワークシステムの提案／設計構築、コンピュータクラウドの導入支援／サービス提供 等

URL：https://www.itathlete.co.jp/