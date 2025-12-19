明治安田J2J3リーグ百年構想リーグ | 年間対戦カード決定！

株式会社石川ツエーゲン

2026年2月から6月まで開催する明治安田J2J3リーグ百年構想リーグについて、ツエーゲン金沢の年間対戦カードが、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。また、同大会のプレーオフラウンドについても、第1戦、第2戦のホームクラブが決定しましたので、合わせてお知らせいたします。

今後の日程発表については、12月26日（金）に明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンド第1節、第2節の詳細（開催日時、スタジアム、放送配信等）、2026年1月9日（金）に地域リーグラウンド第3節～第18節の詳細（開催日時、スタジアム、放送配信等）、プレーオフラウンドの一部詳細を発表いたします。

対戦カード

プレーオフラウンド日程とホーム/アウェイの組み合わせ

○第1戦：5/30(土) or 5/31(日)

※第1戦対戦カード：EAST-A（ホーム）vs. EAST-B（アウェイ）

WEST-A（ホーム）vs. WEST-B（アウェイ）

○第2戦：6/6(土) or 6/7(日)

※第2戦ホームクラブ：地域リーグラウンドでの勝点がより多いクラブとして、第1戦の勝利クラブ同士、敗戦クラブ同士で対戦